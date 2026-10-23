SSA limpia 50 millones de registros del Seguro Social

Mantener actualizada la información personal es importante para realizar trámites en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de beneficios del gobierno. Por eso, cualquier cambio en los registros oficiales del Seguro Social puede generar dudas entre quienes dependen de estos servicios o utilizan su número para comprobar su identidad.

La Administración del Seguro Social (Social Security Administration, SSA) confirmó que realizó la mayor depuración de registros de números de Seguro Social (SSN) de su historia. La iniciativa busca corregir datos incompletos, registrar fallecimientos y reducir posibles irregularidades en los programas federales.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, la agencia afirma haber corregido cerca de 50 millones de registros, aproximadamente el 15% de los 330 millones de números activos que contabiliza.

Los cambios incluyen la incorporación de 17 millones de fechas de fallecimiento que no estaban registradas y la actualización de unos 25 millones de expedientes con información incompleta sobre ciudadanía. Además, la SSA trabaja para corregir otros 8.5 millones de registros que contienen datos incorrectos sobre este aspecto.

El comisionado de la SSA, Frank Bisignano, defendió la iniciativa al señalar: “La base de datos del número de la Seguridad Social es la contabilidad de nuestro país. La exactitud de la base de datos es esencial para mantener la integridad de los servicios gubernamentales para los ciudadanos”.

La agencia sostiene que mantener estos datos actualizados permite a las instituciones federales y estatales verificar identidades y administrar correctamente los beneficios públicos.

¿La limpieza puede afectar tu número de Seguro Social?

La depuración de registros no significa que los números de Seguro Social de todos los ciudadanos estén cambiando ni que las personas deban solicitar uno nuevo. El objetivo anunciado es corregir información dentro de la base de datos de la agencia.

Sin embargo, si tus datos personales están incompletos o contienen errores, es recomendable comprobar que la información registrada sea correcta. Esto resulta especialmente importante si necesitas acreditar tu identidad o realizar trámites relacionados con beneficios federales.

La SSA no ha indicado que todas las personas deban realizar un trámite adicional por esta iniciativa. Por ello, no debes asumir que tu número está afectado únicamente por el anuncio de la limpieza.

El gobierno busca evitar pagos indebidos

La revisión también está relacionada con los esfuerzos para impedir que el dinero público termine en manos de personas que no cumplen los requisitos para recibirlo.

A principios de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury) informó que utilizó los registros de fallecimientos de la SSA para detener pagos por aproximadamente $99 millones de dólares destinados a personas fallecidas.

El sistema permitió identificar posibles beneficiarios no elegibles antes de que se emitieran los pagos. El Tesoro señaló que continuaría utilizando estas herramientas de verificación en distintos programas federales para prevenir desembolsos cuestionables.

Nuevas medidas contra el fraude federal

La administración Trump también creó en marzo un Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude, mediante la Orden Ejecutiva 14395, con el vicepresidente JD Vance al frente. Su objetivo es coordinar acciones contra el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas de beneficios federales.

Además, Trump y Vance presentaron un programa de incentivos para denunciantes. Según el anuncio, quienes cumplan los requisitos podrían recibir una comisión del 1% por identificar casos de fraude, sujeta a las leyes y regulaciones aplicables.

Si tienes dudas sobre tus datos, consulta directamente los canales oficiales de la Administración del Seguro Social. No compartas tu número ni documentos personales con personas que te contacten inesperadamente y desconfía de mensajes que exijan pagos para corregir tus registros.

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