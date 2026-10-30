Los 10 estados con el impuesto a la gasolina más bajo en 2026

Cada vez que un conductor se detiene en una gasolinera, una parte de su dinero termina en las arcas del gobierno. Aunque el precio que aparece en el surtidor suele llevarse toda la atención, hay otro componente que influye directamente en el gasto de los automovilistas: los impuestos. Y en Estados Unidos, la cantidad que se paga por este concepto cambia considerablemente de un estado a otro.

Para 2026, el impuesto federal se mantiene en 18.4 centavos por galón, mientras que el promedio estatal ronda los 33 centavos. Sin embargo, hay territorios que cobran mucho menos, una diferencia que puede beneficiar a quienes conducen diariamente o recorren largas distancias.

Estos son los 10 estados con los impuestos estatales a la gasolina más bajos, de acuerdo con las cifras disponibles para 2026, según Kiplinger. También se incluye el total aproximado al sumar el gravamen federal.

10. Nuevo Hampshire

Impuesto estatal: 23.75 centavos por galón.

Total de impuestos pagados: 42.15 centavos.

Nuevo Hampshire cierra la lista con una tarifa inferior al promedio nacional. También destaca porque no cobra impuesto estatal general sobre las ventas ni sobre los salarios, aunque depende más de los impuestos a la propiedad y ciertos gravámenes locales.

9. Dakota del Norte

Impuesto estatal: 23.03 centavos.

Total de impuestos pagados: 41.43 centavos.

Este estado mantiene un impuesto fijo cercano a los 23 centavos por galón para gasolina y diésel. Su estructura sencilla permite conservar una carga tributaria relativamente baja para los automovilistas.

8. Delaware

Impuesto estatal: 23 centavos.

Total de impuestos pagados: 41.40 centavos.

Delaware conserva prácticamente sin cambios su impuesto a los combustibles desde 1995. Para financiar carreteras y puentes, ha recurrido a otros ingresos, como peajes y tarifas de registro vehicular.

7. Luisiana

Impuesto estatal: 20.93 centavos.

Total de impuestos pagados: 39.33 centavos.

Los conductores de Luisiana pagan una tarifa similar por gasolina y diésel. Sin embargo, deben considerar otros gravámenes: el impuesto estatal sobre las ventas es del 5%, al que pueden sumarse cargos locales.

6. Texas

Impuesto estatal: 20 centavos.

Total de impuestos pagados: 38.40 centavos.

Texas ofrece una de las tarifas más bajas del país. El impuesto estatal es de 20 centavos por galón para gasolina y diésel. Además, el estado no cobra impuesto sobre los ingresos personales.

5. Oklahoma

Impuesto estatal: 20 centavos.

Total de impuestos pagados: 38.40 centavos.

Oklahoma iguala a Texas en su impuesto a la gasolina, pero tiene una tasa estatal sobre las ventas del 4.5%. Esto representa otro elemento que los consumidores pueden considerar al comparar los gastos entre ambos territorios.

4. Arizona

Impuesto estatal: 19 centavos.

Total de impuestos pagados: 37.40 centavos.

Arizona cobra 19 centavos por galón de gasolina. Para el diésel, la tarifa puede aumentar a 26 centavos en el caso de determinados vehículos pesados.

3. Nuevo México

Impuesto estatal: 18.88 centavos.

Total de impuestos pagados: 37.28 centavos.

Este estado se encuentra entre los más económicos en materia de impuestos a la gasolina. Los usuarios de diésel pagan una tarifa estatal superior, cercana a los 22.88 centavos por galón.

2. Hawái

Impuesto estatal: 18.5 centavos.

Total de impuestos pagados: 36.90 centavos.

Aunque Hawái tiene un costo de vida elevado, su impuesto estatal a la gasolina es relativamente bajo. No obstante, los gravámenes locales pueden incrementar la cantidad que pagan los conductores dependiendo de su ubicación.

1. Alaska

Impuesto estatal: 9 centavos.

Total de impuestos pagados: 27.40 centavos.

Alaska encabeza la clasificación con el impuesto estatal más bajo de Estados Unidos. Su tarifa de apenas 9 centavos por galón permite que la carga tributaria combinada con el impuesto federal sea considerablemente menor que en otros estados. Además, no tiene un impuesto estatal general sobre las ventas, aunque algunas localidades sí aplican sus propios gravámenes.

¿Qué estados cambiaron sus impuestos a la gasolina en 2026?

Este año también hubo modificaciones importantes. Michigan eliminó el impuesto sobre las ventas del 6% aplicado en las gasolineras y lo sustituyó por un gravamen fijo de 52.4 centavos por galón.

Utah, en cambio, aprobó una reducción temporal de su impuesto, de 37.9 a 31.9 centavos por galón, vigente del 1 de julio hasta finales de 2026.

También se reportaron suspensiones o reducciones de emergencia en estados como Georgia, Indiana y Ohio, ante el encarecimiento de los combustibles.

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