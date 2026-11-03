La cena de Acción de Gracias de Costco cuesta $200 y es para ocho personas: esto contiene

Organizar una cena de Acción de Gracias puede convertirse en uno de los gastos más importantes de noviembre para las familias que celebran esta tradición en Estados Unidos. Entre la compra de ingredientes, las horas de preparación y la variedad de platillos que suelen servirse, tener todo listo requiere tiempo y dinero. Sin embargo, algunos supermercados están apostando por alternativas que permiten resolver buena parte de esa tarea con una sola compra.

Uno de ellos es Costco, que lanzó un paquete especial para la celebración con un precio de $199.99 dólares, pensado para alimentar hasta ocho personas. La propuesta incluye 12 productos diferentes, entre el plato principal, acompañamientos tradicionales, panecillos y dos postres, por lo que el costo aproximado es de $25 dólares por invitado.

De acuerdo con la página web de la cadena, el paquete tiene un precio regular de $269.99 dólares, pero cuenta con un descuento del fabricante de $70 dólares. Esta promoción estará disponible hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias.

¿Qué incluye la cena de Acción de Gracias de Costco?

La oferta reúne cerca de 30 libras de comida y contempla varios de los platillos habituales de esta celebración. El menú está pensado para que los consumidores no tengan que comprar cada ingrediente por separado ni dedicar demasiado tiempo a cocinar.

Estos son los 12 productos incluidos en el paquete:

Pechuga de pavo de 2.25 kilogramos.

3 libras de puré de papas.

3 libras de macarrones con queso.

3 libras de maíz dulce.

3 libras de cazuela de judías verdes.

3 libras de relleno de pan de maíz.

2 libras de batatas confitadas.

12 panecillos para la cena.

24 onzas de salsa de pavo.

20 onzas de salsa de arándanos.

Un pastel de manzana de 2 libras.

Un pastel de calabaza de 2 libras.

Uno de los aspectos que destaca Costco es que la pechuga de pavo viene previamente marinada y lista para hornear. Además, buena parte de las guarniciones ya están preparadas, por lo que solamente necesitan calentarse o requieren una preparación mínima antes de servirse.

La combinación también permite ofrecer diferentes opciones a los invitados. Desde el tradicional puré de papas y el relleno de pan de maíz hasta los postres de manzana y calabaza, el paquete busca cubrir buena parte de las necesidades de una cena familiar.

¿Cómo se compra y cuándo llega el paquete?

Los consumidores interesados deben considerar que esta oferta está disponible exclusivamente a través de la tienda en línea de Costco. No se trata de un paquete que pueda adquirirse directamente en cualquiera de sus establecimientos físicos.

La compañía informó que los pedidos se envían congelados mediante FedEx y cuentan con un servicio de entrega de dos días. Las reservaciones están disponibles hasta el 13 de noviembre, mientras que las entregas están programadas entre el 4 y el 20 de noviembre.

“Con este paquete, hemos hecho que el Día de Acción de Gracias sea mucho más fácil para usted y su familia”, señaló Costco al presentar su propuesta para las fiestas.

Walmart también prepara una oferta económica

Costco no es la única cadena que busca atraer a los consumidores durante la temporada de Acción de Gracias. Walmart también presentó una alternativa enfocada en las familias que desean reducir sus gastos de alimentación. Su canasta festiva tiene un precio anunciado de $35 dólares y, según la compañía, contiene 26 productos suficientes para alimentar a 10 personas. Esto representa un costo aproximado de $3.50 dólares por comensal.

Walmart también destacó que su selección incluye un 18% más de artículos que el año anterior, mientras que el precio es un 12% inferior al que tenían esos mismos productos durante la temporada pasada.

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