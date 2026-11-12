Precio del dólar en México hoy, 12 de noviembre del 2026: el peso se resiste al billete verde

Es un momento convulso en la economía de los Estados Unidos. El último reporte de la inflación de octubre reflejó un aumento preocupante. Además, la bolsa de valores de Wall Street se ha cimbrado ante un escándalo que involucra a Nvidia, compañía a la que Jensen Huang renunció como CEO tras sus polémicas relaciones extramaritales. Si bien esto parecería que no afecta a las familias trabajadoras migrantes, el impacto se podría resentir en los dólares que envían a México.

Este jueves 12 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.63 pesos mexicanos en el mercado interbancario y las operaciones electrónicas. Durante la apertura de la jornada, la divisa alcanzó los $18.62 pesos, lo que representó un incremento del 0.13% frente al precio de cierre anterior de $18.60 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el dólar acumuló una caída del 0.7% frente al peso mexicano. Sin embargo, al observar su comportamiento interanual, registra un avance del 3.15%. La volatilidad del tipo de cambio se encuentra en 7.99%, una cifra ligeramente inferior al nivel de referencia del 8.32%, lo que refleja fluctuaciones moderadas en el mercado cambiario.

Durante las operaciones del miércoles, el peso mexicano prácticamente se mantuvo sin cambios frente al dólar estadounidense, pese al fortalecimiento global de la moneda. La divisa local llegó a negociarse en 18.6015 unidades por dólar, un nivel similar al registrado al cierre del martes, mientras los mercados mantenían elevadas sus expectativas de un posible incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) durante diciembre.

En México, el comportamiento económico también generó presión sobre la moneda nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó cifras que mostraron una caída de la actividad industrial durante septiembre, mayor a la que anticipaba el mercado. Este resultado representó el peor desempeño del indicador desde octubre de 2024 y puso de manifiesto las dificultades que enfrenta uno de los sectores importantes de la economía mexicana.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del miércoles quedó en $18.6191 pesos por dólar, según los datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias. Este indicador permite observar el comportamiento de la moneda estadounidense y sirve como referencia para distintas operaciones financieras.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones durante toda la jornada, el precio al cierre del 11 de noviembre se ubicó cerca de los $18.62 pesos por unidad. Esta referencia puede modificarse a lo largo del día y no necesariamente coincide con los precios establecidos por las instituciones bancarias.

Para este jueves, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $18.6192 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio que los bancos ofrecen a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.6678 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Estas variaciones dependen de las políticas de cada entidad y de las condiciones del mercado. Estos son los precios de compra y venta registrados para este jueves 12 de noviembre:

Banamex: compra en $18.04 pesos y venta en $19.08 pesos.

y venta en $19.08 pesos. Scotiabank: compra en $17.90 pesos y venta en $19.20 pesos.

BBVA México: compra en $17.76 pesos y venta en $18.89 pesos.

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.60 pesos y venta en $19.19 pesos.

Banorte: compra en $17.50 pesos y venta en $19.00 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia para quienes desean vender sus dólares al banco. Por otro lado, BBVA México registra el precio de venta más bajo entre las entidades incluidas en la lista.

En cuanto a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, también es importante considerar los precios que manejan las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado. Estas son las cotizaciones disponibles para este jueves 12 de noviembre:

Western Union: $18.90 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.04 pesos por dólar.

Wise: $18.62 pesos por dólar.

Las diferencias entre las cotizaciones bancarias y las plataformas de envío de dinero muestran cómo una misma divisa puede tener distintos valores según el tipo de operación. Para las familias mexicanas que dependen de las remesas, estas variaciones influyen directamente en la cantidad de pesos que reciben por los dólares enviados desde Estados Unidos.

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