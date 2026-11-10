La inflación fue más grande de lo esperado: precios subieron 0.4% en octubre

Ir al supermercado, llenar el tanque del automóvil o pagar la renta son gastos que pueden cambiar considerablemente de un mes a otro. Para millones de familias en Estados Unidos, saber dónde subieron los precios y qué productos se encarecieron es importante para organizar sus ingresos y evitar sorpresas al final del mes.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) informó que la inflación aumentó un 0.4% en octubre, después de subir un 0.6% en septiembre. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, avanzó un 0.3%, el mismo incremento registrado durante los dos meses anteriores.

Ambos resultados superaron las estimaciones de los economistas, que anticipaban aumentos de 0.3% para la inflación general y de 0.2% para la subyacente.

El reporte no ofrece una tasa general anual comparable debido a que la BLS no recopiló datos de octubre de 2025, cuando la falta de asignaciones presupuestarias provocó la suspensión de la recopilación de información. Por esta razón, tampoco fue posible calcular las variaciones de 12 meses para la mayoría de los indicadores.

La gasolina baja ligeramente, pero la energía sigue presionando

Los precios de la gasolina mostraron un comportamiento diferente dependiendo de cómo se midan. Sin el ajuste estacional, disminuyeron un 0.7% durante octubre. Sin embargo, el índice desestacionalizado de la gasolina aumentó un 1.0%, después de haber avanzado un 9.1% en septiembre.

En conjunto, el índice de energía subió un 0.7% en octubre, una desaceleración importante frente al incremento del 5.2% registrado el mes anterior.

Otros componentes también tuvieron movimientos distintos: la electricidad aumentó un 0.9%, mientras que el gas natural disminuyó un 0.8%.

Aunque la reducción no ajustada de la gasolina puede representar cierto alivio para quienes utilizan sus vehículos diariamente, el comportamiento de los combustibles y otros costos energéticos continúa siendo un factor importante para los presupuestos familiares.