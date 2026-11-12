Jensen Huang renuncia a Nvidia: acciones se desploman

Nvidia, una de las compañías más importantes del negocio tecnológico, enfrenta una sacudida que va más allá de sus resultados económicos. La incertidumbre sobre quién estará al frente de la empresa tras la confirmación de la renuncia de Jensen Huang ha puesto en duda la confianza que Wall Street depositaba en su liderazgo.

Este jueves, Jensen Huang presentó su renuncia inmediata como director ejecutivo de Nvidia y miembro de su junta directiva. La compañía confirmó que Colette Kress, quien hasta ahora ocupaba el puesto de directora financiera, asumirá temporalmente el máximo cargo ejecutivo mientras comienza la búsqueda de un reemplazo permanente. Harvey C. Jones, antiguo director ejecutivo de Synopsys, fue nombrado presidente del consejo de administración.

La noticia provocó una fuerte reacción entre los inversionistas. Las acciones de Nvidia llegaron a retroceder más de un 8% en operaciones posteriores al cierre y registraron nuevas presiones vendedoras tras conocerse los cambios en su dirección, lo que amplió su caída en poco más del 10% al inicio de esta jornada.

La empresa, cuya capitalización bursátil rondaba los $4 billones de dólares, quedó expuesta a una pérdida considerable de valor de mercado.

¿Por qué la salida de Jensen Huang preocupa a Wall Street?

El problema para los inversionistas no es solamente encontrar a una persona que ocupe el escritorio del director ejecutivo. Huang cofundó Nvidia en 1993 y fue una pieza fundamental para convertirla en el fabricante de chips que hoy sostiene buena parte del desarrollo de la inteligencia artificial.

Durante décadas, la compañía pasó de concentrarse en tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en un proveedor esencial de procesadores para centros de datos, grandes empresas tecnológicas y desarrolladores de inteligencia artificial.

Por eso, su salida representa un desafío que va más allá de la administración cotidiana. Los inversionistas también quieren saber quién tomará las decisiones tecnológicas y comerciales que determinarán el crecimiento de Nvidia durante los próximos años.

“Jensen es Nvidia, ¿verdad? Es el visionario. La razón por la que están en la posición en la que están hoy es porque él tomó decisiones hace 10 años”, declaró Stacy Rasgon, analista sénior de Bernstein, a CNBC. “¿Quién es la persona adecuada ahora para tomar las decisiones para los próximos 10 años? Intuitivamente, no sé quién sería esa persona”.

La preocupación también llegó a las valoraciones financieras. Bernstein redujo su precio objetivo para las acciones de Nvidia de $400 a $200 dólares, un recorte del 50% que refleja el deterioro de las expectativas alrededor de la compañía.

Los señalamientos personales aumentaron la presión sobre Nvidia

La crisis de liderazgo se desarrolló después de que diferentes medios estadounidenses publicaran información sobre supuestas relaciones extramatrimoniales de Huang. Entre los reportes figura una relación con Alice Huang, ejecutiva de la empresa de infraestructura informática Megaspeed. Según publicaciones de The Financial Times y The New York Times, autoridades estadounidenses la consideran una posible colaboradora de los servicios de inteligencia chinos.

Por otra parte, The New York Times informó sobre una segunda relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia, quien presuntamente trabajaba bajo la supervisión directa de Huang.

Estos señalamientos elevaron las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y el gobierno corporativo de la empresa. También provocaron cuestionamientos políticos en Estados Unidos, donde algunos legisladores habían solicitado explicaciones y pedido la salida del empresario.

Stacy Rasgon señaló a CNBC que la presunta relación con una subordinada directa complicaba la permanencia del ejecutivo.

“Es mucho más difícil para la junta directiva mantenerlo en su puesto”, afirmó.

La caída de Nvidia también golpeó al mercado tecnológico

El impacto no se limitó a la compañía de semiconductores. Durante la sesión del jueves, el S&P 500 retrocedió un 0.8% poco después de la apertura, mientras que el Nasdaq Composite, con una fuerte presencia de empresas tecnológicas, perdió un 1.5%. En contraste, el Dow Jones Industrial Average avanzó 108 puntos, equivalentes a un 0.2%.

Sin embargo, no todas las compañías relacionadas con la inteligencia artificial tuvieron el mismo comportamiento. Advanced Micro Devices (AMD) avanzó alrededor de un 1%, mientras que Broadcom ganó un 4%. Oracle retrocedió un 2% y Micron Technology perdió un 4%.

Nebius también registró una caída considerable, cercana al 18%, pese a presentar ingresos trimestrales superiores a las expectativas. Sus previsiones para los siguientes periodos no convencieron a los inversionistas.

A esta presión se sumó el comportamiento del petróleo. Los precios del crudo estadounidense West Texas Intermediate superaron los $86 dólares por barril, mientras que el Brent rebasó los $93 dólares, en medio de nuevas tensiones relacionadas con Irán.

Huang acepta testificar ante el Congreso de EE.UU.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, republicano por Florida, declaró el jueves a los periodistas que el ex director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, testificará ante el Congreso antes del Día de Acción de Gracias.

“Ha aceptado venir”, aseguró Mast. “Estamos negociando el día”.

Es probable que la audiencia se celebre bajo juramento y se transcriba, con la participación de varios comités.

Nvidia tiene un repunte gracias a las compras de inversores minoristas

Las acciones se dispararon tras la dimisión de Jensen Huang, registrando Vanda Research la mayor demanda inicial de inversores individuales de la historia. En los primeros 30 minutos de la sesión regular, los inversores minoristas compraron un total de $111 millones de dólares en acciones de Nvidia, más de 40 veces la apertura habitual.

Las compras del jueves se produjeron tras varios días de fuerte demanda minorista por las acciones del fabricante de chips. Fue el valor más comprado en todo el universo de Vanda el lunes, martes y miércoles de esta semana, registrando un volumen de compra neta varias veces superior al del siguiente valor más comprado. NVDA ha representado el 61% de todas las compras netas minoristas esta semana.

Según Vanda, los pequeños inversionistas también colocaron $42.5 millones de dólares en seis fondos cotizados (ETF) de Nvidia que multiplican por dos las variaciones de las acciones de la compañía, entre el lunes y el miércoles. Esta fue una de las mayores inversiones registradas en un periodo de tres días.

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