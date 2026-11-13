El IRS aumenta el límite de los planes 401(k) a $25,500 para 2027

Preparar el retiro puede parecer una meta lejana para muchos trabajadores en Estados Unidos, especialmente cuando los gastos diarios consumen buena parte de sus ingresos. Sin embargo, los cambios en las reglas de ahorro pueden abrir nuevas oportunidades para quienes buscan asegurar una mayor estabilidad económica en el futuro. Las autoridades fiscales anunciaron ajustes que permitirán guardar más dinero en determinados planes de jubilación durante el próximo año.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que el límite anual de aportaciones a los planes 401(k) aumentará a $25,500 dólares en 2027, frente a los $24,500 dólares permitidos durante 2026. El incremento también se aplicará a los planes 403(b), los planes gubernamentales 457 y el Plan de Ahorro para la Jubilación (Thrift Savings Plan) de los empleados federales. El ajuste responde a los cambios por inflación.

Sin embargo, el aumento no alcanzará a todas las cuentas de jubilación. El límite anual de aportaciones a las cuentas individuales de jubilación (IRA) permanecerá en $7,500 dólares, según informó el IRS.

“Este aumento en los límites de las pensiones ayudará a las familias estadounidenses a conservar una mayor parte de sus ingresos ganados con tanto esfuerzo”, declaró Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS. “Con este nuevo ajuste, el IRS proporciona a los contribuyentes y empleadores la información necesaria para planificar su jubilación de cara al próximo año”.

¿Cuánto podrán ahorrar los trabajadores mayores de 50 años?

Los empleados que tengan 50 años o más también podrán realizar aportaciones adicionales a sus planes de jubilación. Para 2027, el límite de recuperación aumentará de $8,000 a $8,500 dólares, lo que permitirá acumular hasta $34,000 dólares anuales en los planes elegibles.

Para quienes tengan entre 60 y 63 años, el beneficio será todavía mayor. Este grupo podrá realizar una aportación adicional de hasta $11,750 dólares, frente a los $11,250 dólares permitidos en 2026. De esta manera, su ahorro máximo anual en un plan 401(k) podrá alcanzar los $37,250 dólares.

En las cuentas IRA tradicionales, el límite adicional para mayores de 50 años permanecerá en $1,100 dólares.

Cambios para quienes utilizan cuentas Roth IRA

El IRS también modificó los límites de ingresos para determinar quiénes pueden realizar aportaciones a una cuenta Roth IRA. En 2027, el rango de eliminación gradual para contribuyentes solteros y jefes de familia aumentará de $153,000 a $168,000 dólares, a un intervalo de $158,000 a $173,000 dólares.

Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, el rango pasará de $242,000-$252,000 dólares a $250,000-$260,000 dólares. Cuando los ingresos alcanzan el límite superior, ya no es posible realizar aportaciones directas a este tipo de cuenta.

¿Cómo benefician estos cambios a los trabajadores?

Aunque los nuevos límites permiten ahorrar más, no todos los empleados tienen capacidad económica para alcanzar las cantidades máximas. Un informe de Vanguard, publicado en su estudio anual How America Saves, encontró que solamente el 14% de los titulares de cuentas 401(k) administradas por la compañía realizaron aportaciones máximas durante el año anterior.

Una ventaja de estos planes es que algunas empresas igualan una parte del dinero que aporta cada trabajador. Por ejemplo, si una compañía ofrece una aportación equivalente hasta cierto porcentaje del salario, el empleado puede recibir dinero adicional para su jubilación.

También hay que tener presente que existen diferencias fiscales, dependiendo del tipo de cuenta. En un 401(k) tradicional, las aportaciones generalmente se descuentan del salario antes de impuestos, por lo que reducen los ingresos sujetos a tributación durante ese año. Los impuestos se pagan cuando se retira el dinero. Las cuentas Roth, en cambio, reciben aportaciones después de impuestos, pero los retiros calificados pueden realizarse sin pagar impuestos federales adicionales.

Las cuentas IRA tradicionales y Roth también ofrecen alternativas para quienes no tienen acceso a un plan de jubilación en su trabajo. La primera puede permitir deducciones fiscales dependiendo de los ingresos y la cobertura laboral, mientras que la segunda ofrece beneficios fiscales al momento de retirar los fondos.

Los nuevos límites entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Esto permitirá que millones de trabajadores elegibles tengan una mayor capacidad de ahorro mediante sus planes patrocinados por el empleador, aunque las cuentas IRA conservarán su límite anual actual.

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