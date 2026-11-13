Precio del dólar en México hoy, 13 de noviembre del 2026, cierra semana a la baja frente al peso

Para millones de familias mexicanas que dependen de los ingresos de sus familiares migrantes, las variaciones de la moneda estadounidense tienen un efecto directo en el dinero que reciben desde el extranjero. En unos días que han sido complicados para ambas divisas, el peso mexicano recupera un poco del terreno perdido frente al dólar de las últimas semanas.

Este viernes 13 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.56 pesos mexicanos en el mercado interbancario y el sistema electrónico. Durante la apertura de la jornada, la divisa alcanzó los $18.55 pesos, lo que representó una disminución del 0.28% frente al precio de cierre anterior de $18.60 pesos, de acuerdo con información de Dow Jones.

Durante los últimos siete días, el dólar acumuló una caída del 0.42% frente al peso mexicano. Sin embargo, al observar su comportamiento interanual, registra un incremento del 2.96%. La volatilidad del tipo de cambio se encuentra actualmente en 6.04%, por debajo del nivel de referencia del 8.31%, lo que refleja un periodo de fluctuaciones moderadas en el mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del jueves quedó en $18.6157 pesos por dólar, según los datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias. Esta referencia permite conocer el comportamiento de la moneda estadounidense y sirve como indicador para distintas operaciones financieras.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones durante toda la jornada, el precio al cierre del 12 de noviembre se ubicó alrededor de los $18.60 pesos por unidad. Esta cifra puede modificarse conforme avanzan las operaciones y no necesariamente coincide con los precios que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $18.6188 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio de compra o venta disponible en las ventanillas bancarias.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia quedó establecida en $18.6192 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos manejan diferentes precios para comprar y vender dólares. Estas diferencias dependen de las políticas de cada institución y de las condiciones del mercado cambiario. Por ello, una misma cantidad de moneda estadounidense puede tener distintos valores dependiendo de dónde se realice la operación. Estos son los precios de compra y venta registrados para este viernes 13 de noviembre:

Banamex: compra en $18.04 pesos y venta en $19.08 pesos.

y venta en $19.08 pesos. Scotiabank: compra en $17.90 pesos y venta en $19.20 pesos.

BBVA México: compra en $17.84 pesos y venta en $19.27 pesos.

Afirme: compra en $17.70 pesos y venta en $19.20 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.60 pesos y venta en $19.19 pesos.

Banorte: compra en $17.40 pesos y venta en $18.95 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia para quienes desean vender sus dólares al banco. Por otro lado, Banorte registra el precio de venta más bajo de la lista, mientras que BBVA México tiene la cotización de venta más elevada.

En cuanto a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, también es importante considerar los precios que manejan las compañías especializadas en transferencias internacionales. El tipo de cambio aplicado por estos servicios determina cuántos pesos recibe una familia en México por cada dólar enviado desde el extranjero. Estas son las cotizaciones disponibles para este viernes 13 de noviembre:

Western Union: $18.90 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.04 pesos por dólar.

Wise: $18.61 pesos por dólar.

Para las familias mexicanas que reciben remesas desde Estados Unidos, estas cantidades representan una referencia del dinero que pueden obtener en moneda nacional por los recursos enviados por sus familiares. La cotización de las empresas de transferencias internacionales se mantiene por encima del promedio interbancario de $18.56 pesos registrado durante este viernes, aunque el monto final recibido también depende de las condiciones particulares de cada operación. Debido a eso, es conveniente que siempre revises la cotización del dólar antes de realizar cualquier transacción internacional.

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