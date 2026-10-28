¿Cuánto dinero necesitas al año para una jubilación tranquila en cada estado?
Descubre cuánto dinero necesitas al año para jubilarte en cada estado de EE.UU. y cómo calcular tus ahorros según tus gastos y el Seguro Social
Dejar de trabajar después de décadas de esfuerzo debería ser una oportunidad para disfrutar de una vida más tranquila, no una preocupación constante por las cuentas. Sin embargo, para muchos trabajadores en Estados Unidos, planear la jubilación también significa preguntarse si sus ahorros alcanzarán para pagar la vivienda, la comida y los servicios básicos.
Un análisis de MoneyLion, basado en la Calculadora de Salario Digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), estima los ingresos anuales necesarios para cubrir las necesidades básicas de un adulto soltero sin hijos en cada estado.
Los costos de vida cambian considerablemente según el lugar de residencia. Estas son las cantidades anuales estimadas para los 50 estados:
- Alabama: $43,814 dólares
- Alaska: $51,965 dólares
- Arizona: $50,900 dólares
- Arkansas: $41,615 dólares
- California: $63,402 dólares
- Colorado: $54,071 dólares
- Connecticut: $54,178 dólares
- Delaware: $49,484 dólares
- Florida: $50,117 dólares
- Georgia: $50,351 dólares
- Hawái: $64,504 dólares
- Idaho: $49,091 dólares
- Illinois: $50,796 dólares
- Indiana: $45,326 dólares
- Iowa: $44,273 dólares
- Kansas: $44,994 dólares
- Kentucky: $42,040 dólares
- Luisiana: $42,378 dólares
- Maine: $51,465 dólares
- Maryland: $53,949 dólares
- Massachusetts: $63,610 dólares
- Michigan: $45,914 dólares
- Minnesota: $48,475 dólares
- Misisipi: $43,025 dólares
- Misuri: $44,244 dólares
- Montana: $50,409 dólares
- Nebraska: $45,241 dólares
- Nevada: $50,259 dólares
- Nuevo Hampshire: $53,604 dólares
- Nueva Jersey: $56,884 dólares
- Nuevo México: $45,607 dólares
- Nueva York: $62,167 dólares
- Carolina del Norte: $46,745 dólares
- Dakota del Norte: $42,874 dólares
- Ohio: $43,674 dólares
- Oklahoma: $43,119 dólares
- Oregón: $55,047 dólares
- Pensilvania: $48,515 dólares
- Rhode Island: $52,024 dólares
- Carolina del Sur: $46,469 dólares
- Dakota del Sur: $42,706 dólares
- Tennessee: $44,959 dólares
- Texas: $45,290 dólares
- Utah: $51,407 dólares
- Vermont: $51,831 dólares
- Virginia: $53,505 dólares
- Washington: $55,316 dólares
- Virginia Occidental: $40,627 dólares
- Wisconsin: $45,504 dólares
- Wyoming: $44,614 dólares
¿Cuánto necesitas ahorrar para tu jubilación?
Hawái encabeza la lista con una necesidad estimada de $64,504 dólares anuales, seguido de Massachusetts y California. En el extremo opuesto, Virginia Occidental registra $40,627 dólares, la cifra más baja del análisis.
Para convertir estos ingresos en una meta de ahorro, puedes utilizar la regla del 4%, que plantea retirar anualmente ese porcentaje de tu patrimonio.
Por ejemplo, si planeas jubilarte en Carolina del Norte y necesitas $46,745 dólares al año, tendrías que acumular aproximadamente $1.17 millones de dólares. Si deseas reservar otros $10,000 dólares anuales para viajar, tu necesidad subiría a $56,745 dólares y el ahorro estimado alcanzaría $1.42 millones de dólares.
El Seguro Social puede reducir tus necesidades
No todo el dinero de la jubilación tiene que provenir de tus ahorros personales. Los planes 401(k), las cuentas individuales de jubilación (IRA), las pensiones y las prestaciones del Seguro Social también pueden financiar tus gastos.
La Administración del Seguro Social (SSA) informó que el beneficio promedio mensual de los trabajadores jubilados fue de $2,071 dólares en enero de 2026, equivalente a $24,852 dólares anualizados. La cantidad que recibas dependerá de tu historial laboral y de otros factores.
Estas estimaciones son un punto de partida, no una garantía de que tendrás suficiente dinero. Los gastos médicos, los seguros, los impuestos y la inflación pueden elevar tus necesidades con el tiempo. Así que, más allá de los estudios y las estadísticas, que pueden brindarte una meta, cuanto más ahorres en tu etapa laboral activa, más tranquilo estarás en tu retiro.
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