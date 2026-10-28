¿Cuánto dinero necesitas al año para una jubilación tranquila en cada estado?

Dejar de trabajar después de décadas de esfuerzo debería ser una oportunidad para disfrutar de una vida más tranquila, no una preocupación constante por las cuentas. Sin embargo, para muchos trabajadores en Estados Unidos, planear la jubilación también significa preguntarse si sus ahorros alcanzarán para pagar la vivienda, la comida y los servicios básicos.

Un análisis de MoneyLion, basado en la Calculadora de Salario Digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), estima los ingresos anuales necesarios para cubrir las necesidades básicas de un adulto soltero sin hijos en cada estado.

Los costos de vida cambian considerablemente según el lugar de residencia. Estas son las cantidades anuales estimadas para los 50 estados:

Alabama: $43,814 dólares

Alaska: $51,965 dólares

Arizona: $50,900 dólares

Arkansas: $41,615 dólares

California: $63,402 dólare s

s Colorado: $54,071 dólares

Connecticut: $54,178 dólares

Delaware: $49,484 dólares

Florida: $50,117 dólares

Georgia: $50,351 dólares

Hawái: $64,504 dólares

Idaho: $49,091 dólares

Illinois: $50,796 dólares

Indiana: $45,326 dólares

Iowa: $44,273 dólares

Kansas: $44,994 dólares

Kentucky: $42,040 dólares

Luisiana: $42,378 dólares

Maine: $51,465 dólares

Maryland: $53,949 dólares

Massachusetts: $63,610 dólares

Michigan: $45,914 dólares

Minnesota: $48,475 dólares

Misisipi: $43,025 dólares

Misuri: $44,244 dólares

Montana: $50,409 dólares

Nebraska: $45,241 dólares

Nevada: $50,259 dólares

Nuevo Hampshire: $53,604 dólares

Nueva Jersey: $56,884 dólares

Nuevo México: $45,607 dólares

Nueva York: $62,167 dólares

Carolina del Norte: $46,745 dólares

Dakota del Norte: $42,874 dólares

Ohio: $43,674 dólares

Oklahoma: $43,119 dólares

Oregón: $55,047 dólares

Pensilvania: $48,515 dólares

Rhode Island: $52,024 dólares

Carolina del Sur: $46,469 dólares

Dakota del Sur: $42,706 dólares

Tennessee: $44,959 dólares

Texas: $45,290 dólares

Utah: $51,407 dólares

Vermont: $51,831 dólares

Virginia: $53,505 dólares

Washington: $55,316 dólares

Virginia Occidental: $40,627 dólares

Wisconsin: $45,504 dólares

Wyoming: $44,614 dólares

¿Cuánto necesitas ahorrar para tu jubilación?

Hawái encabeza la lista con una necesidad estimada de $64,504 dólares anuales, seguido de Massachusetts y California. En el extremo opuesto, Virginia Occidental registra $40,627 dólares, la cifra más baja del análisis.

Para convertir estos ingresos en una meta de ahorro, puedes utilizar la regla del 4%, que plantea retirar anualmente ese porcentaje de tu patrimonio.

Por ejemplo, si planeas jubilarte en Carolina del Norte y necesitas $46,745 dólares al año, tendrías que acumular aproximadamente $1.17 millones de dólares. Si deseas reservar otros $10,000 dólares anuales para viajar, tu necesidad subiría a $56,745 dólares y el ahorro estimado alcanzaría $1.42 millones de dólares.

El Seguro Social puede reducir tus necesidades

No todo el dinero de la jubilación tiene que provenir de tus ahorros personales. Los planes 401(k), las cuentas individuales de jubilación (IRA), las pensiones y las prestaciones del Seguro Social también pueden financiar tus gastos.

La Administración del Seguro Social (SSA) informó que el beneficio promedio mensual de los trabajadores jubilados fue de $2,071 dólares en enero de 2026, equivalente a $24,852 dólares anualizados. La cantidad que recibas dependerá de tu historial laboral y de otros factores.

Estas estimaciones son un punto de partida, no una garantía de que tendrás suficiente dinero. Los gastos médicos, los seguros, los impuestos y la inflación pueden elevar tus necesidades con el tiempo. Así que, más allá de los estudios y las estadísticas, que pueden brindarte una meta, cuanto más ahorres en tu etapa laboral activa, más tranquilo estarás en tu retiro.

También te puede interesar: