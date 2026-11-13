¿Cuánto costará la gasolina en Día de Acción de Gracias 2026?

Los viajes por carretera forman parte de las tradiciones de millones de familias en Estados Unidos durante las celebraciones de noviembre. Sin embargo, el costo de llenar el tanque se ha convertido en una preocupación para quienes planean recorrer largas distancias para reunirse con sus seres queridos. Este año, el comportamiento del mercado petrolero podría ofrecer un pequeño alivio a los conductores, aunque el combustible todavía representa un gasto considerable para los hogares.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en $3.87 dólares por galón este viernes. Esta cifra representa una disminución frente a los $4.34 dólares registrados hace un mes y los $4.07 dólares de hace una semana. Sin embargo, el combustible todavía cuesta más que durante el mismo periodo de 2025, cuando el promedio nacional era de $3.08 dólares por galón.

La evolución del combustible ha sido especialmente complicada durante 2026. Desde que Estados Unidos atacó a Irán el pasado 28 de febrero, el precio de la gasolina regular ha aumentado alrededor de un 32%, mientras que el diésel acumula un incremento del 63%, encontrándose en un promedio nacional de $6.06 dólares por galón, frente a los $6.28 dólares de hace un mes, según los datos de la AAA. Estas variaciones han presionado los presupuestos familiares y elevado los gastos de transporte.

¿Cuánto costará la gasolina durante Acción de Gracias 2026?

Aunque los precios han comenzado a retroceder, los conductores podrían enfrentar uno de los periodos vacacionales más caros en las gasolineras. Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, señaló a USA TODAY que el promedio nacional de la gasolina regular podría bajar hasta los $3.70 dólares o incluso los $3.60 dólares por galón antes del Día de Acción de Gracias.

En el caso del diésel, el especialista anticipó que su precio podría ubicarse por debajo de los $6 dólares por galón durante las celebraciones. No obstante, lanzó una advertencia para los millones de hogares que saldrán esos días.

“Probablemente será el Día de Acción de Gracias más caro de la historia en las gasolineras”, advirtió De Haan en USA TODAY.

Los registros anteriores ayudan a dimensionar el panorama. En 2022, el precio promedio de la gasolina regular durante Acción de Gracias alcanzó los $3.56 dólares por galón, mientras que el diésel llegó a $5.25 dólares. Actualmente, ambos combustibles se encuentran por encima de esos niveles, con precios de $3.95 y $6.13 dólares, respectivamente, de acuerdo con la AAA.

De Haan también estima que las cotizaciones podrían ubicarse entre 75 centavos y $1 dólar por debajo de los máximos registrados el 24 de septiembre de 2026. En aquella jornada, el diésel alcanzó los $6.52 dólares por galón y la gasolina regular rondaba los $4.47 dólares.

¿Por qué están bajando los precios de la gasolina?

Uno de los factores que explica este comportamiento es la reducción estacional de la demanda. Históricamente, durante los últimos 21 años, los precios de la gasolina han disminuido entre mediados de septiembre y mediados de noviembre, con algunas excepciones relacionadas con acontecimientos internacionales y cambios en la producción petrolera.

“Las temperaturas promedio descienden y la demanda de gasolina disminuye gradualmente a la par”, explicó De Haan. “Hay menos oportunidades para salir y realizar actividades al aire libre. Por lo tanto, se trata de una caída de la demanda que se mantiene durante todo el invierno”.

A esta tendencia se suma un panorama internacional menos complicado para el suministro de petróleo. La administración del presidente Donald Trump no ha intensificado las tensiones con Irán, mientras aumenta el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz. Arabia Saudita y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también han incrementado sus exportaciones.

Estos movimientos ofrecen condiciones más favorables para el mercado energético estadounidense. La disminución de la demanda durante el otoño y una mayor disponibilidad internacional de petróleo han contribuido a moderar las cotizaciones, después de los máximos registrados en septiembre.

La AAA estimó que el año pasado alrededor de 82 millones de estadounidenses recorrieron al menos 50 millas (80 kilómetros) durante el Día de Acción de Gracias. Para este 2026, el costo del combustible seguirá siendo un factor relevante para millones de hogares que tienen previsto viajar por carretera.

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