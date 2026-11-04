COLA del Seguro Social: quién pagará $967 dólares más

Hay un cambio en el Seguro Social de Estados Unidos que podría tomar por sorpresa a algunos trabajadores cuando revisen sus ingresos durante 2027. Aunque el próximo ajuste por costo de vida (COLA) traerá un aumento en los cheques de millones de beneficiarios, también habrá una modificación en los impuestos que se cobran sobre los salarios. El efecto será diferente dependiendo de cuánto gana cada persona y de si trabaja por cuenta propia o para una empresa.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el límite máximo de ingresos sujetos al impuesto del programa aumentará de $184,500 dólares en 2026 a $192,300 dólares en 2027. Este cambio representa $7,800 dólares adicionales sobre los que algunos trabajadores tendrán que pagar impuestos.

La modificación puede representar un costo extra de hasta $967.20 dólares al año para quienes trabajan por cuenta propia y tienen ingresos iguales o superiores al nuevo límite. No significa que todos los jubilados perderán esa cantidad de sus beneficios mensuales. Se trata de un impuesto sobre los ingresos laborales, no de un descuento aplicado directamente al cheque del Seguro Social.

¿Por qué algunos trabajadores pagarán $967 dólares más?

La diferencia está en la manera en que se calcula el impuesto del Seguro Social. Los empleados tradicionales pagan el 6.2% de sus ingresos para financiar el programa, mientras que sus empleadores aportan otro 6.2%. Con el aumento del límite tributable, una persona que gane $192,300 dólares o más tendrá que pagar impuestos sobre otros $7,800 dólares durante 2027. Esto representa una retención adicional de $483.60 dólares de su salario anual. La empresa para la que trabaja deberá aportar la misma cantidad.

La situación cambia para quienes trabajan por cuenta propia. Estos contribuyentes tienen que cubrir tanto la parte correspondiente al empleado como la del empleador, lo que representa una tasa combinada del 12.4%.

Al aplicar ese porcentaje a los $7,800 dólares adicionales, el resultado es un pago de $967.20 dólares más durante el año. Por eso, los trabajadores independientes con ingresos elevados serán quienes experimenten el mayor impacto de este ajuste.

El COLA aumentará los cheques del Seguro Social en 2027

Mientras algunos trabajadores tendrán que aportar más impuestos, los beneficiarios actuales recibirán un incremento en sus pagos mensuales gracias al ajuste por costo de vida. La SSA anunció un aumento del 3.6% para 2027, que comenzará a reflejarse en los beneficios de jubilación a partir de enero. Se trata del mayor incremento en cuatro años y alcanzará a cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social.

De acuerdo con las estimaciones de la agencia, el pago promedio de los trabajadores jubilados aumentará aproximadamente $75 dólares al mes. Esto representa cerca de $900 dólares adicionales durante todo el año.

El incremento busca ayudar a los beneficiarios a enfrentar el encarecimiento de productos y servicios. Sin embargo, el aumento que recibirá cada persona dependerá del monto de su prestación actual.

Por eso, es importante distinguir entre los dos cambios que entrarán en vigor en 2027: el aumento del límite de ingresos sujetos al impuesto afecta principalmente a los trabajadores con salarios elevados, mientras que el COLA incrementará los beneficios de quienes reciben pagos del Seguro Social.

Si trabajas por cuenta propia, revisa cuánto podrías pagar adicionalmente en impuestos durante el próximo año. Si ya estás jubilado, consulta el aviso de actualización de tu beneficio para conocer cuánto aumentará tu cheque mensual.

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