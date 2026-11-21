Pensar en la jubilación implica mucho más que calcular cuánto dinero se necesitará para dejar de trabajar. También significa entender cómo las decisiones del gobierno pueden modificar los ahorros, los beneficios fiscales y los ingresos mensuales de millones de personas. Para 2027, los trabajadores y jubilados en Estados Unidos tendrán nuevos parámetros que podrían darles mayor margen financiero durante esta etapa de sus vidas. Estos son los cinco cambios que marcarán el panorama de la jubilación el próximo año.

1. El Seguro Social aumentará sus pagos un 3.6%

Millones de jubilados recibirán más dinero a partir de enero de 2027 gracias al ajuste por costo de vida (COLA). La SSA confirmó un incremento del 3.6%, superior al 2.8% aplicado durante 2026.

Con este ajuste, el beneficio mensual promedio de un trabajador jubilado pasará de $2,095 a $2,170 dólares. En el caso de una pareja jubilada que recibe ambos beneficios, el promedio aumentará de $3,238 a $3,355 dólares.

El incremento depende de la cantidad que recibe cada beneficiario. Por ejemplo, una persona con un pago mensual de $2,000 dólares obtendrá aproximadamente $72 dólares adicionales.

Sin embargo, el aumento no necesariamente llegará completo al bolsillo. Las primas de Medicare Parte B se descuentan directamente de los beneficios del Seguro Social para muchos jubilados. La prima estándar proyectada para 2027 es de $209.50 dólares mensuales, aunque esa cantidad todavía no es oficial.

2. Los trabajadores podrán aportar más dinero a sus planes 401(k)

El IRS elevó de $24,500 a $25,500 dólares el límite anual de aportaciones individuales a los planes 401(k), 403(b), 457 gubernamentales y al Plan Federal de Ahorro para la Jubilación (Thrift Savings Plan).

El cambio también beneficia a quienes tienen 50 años o más. Su aportación adicional permitida subirá de $8,000 a $8,500 dólares, por lo que podrán ahorrar hasta $34,000 dólares anuales.

En los planes SIMPLE IRA, utilizados principalmente por pequeñas empresas, el límite general aumentará de $17,000 a $17,500 dólares.

3. Habrá mayores oportunidades para quienes tienen entre 60 y 63 años

Los trabajadores que se encuentran cerca de la edad de jubilación tendrán una oportunidad adicional para incrementar sus ahorros.

Para 2027, la aportación adicional permitida para personas de 60, 61, 62 y 63 años será de $11,750 dólares. Esto significa que podrán depositar hasta $37,250 dólares en sus planes 401(k), siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Esta cantidad representa un beneficio especial para quienes comenzaron a ahorrar tarde o necesitan fortalecer sus fondos antes de retirarse.

4. Más personas podrán aprovechar los beneficios fiscales de las IRA

Aunque el límite anual de aportaciones a las cuentas individuales de jubilación (IRA) permanecerá en $7,500 dólares, los rangos de ingresos para acceder a sus ventajas fiscales cambiarán.

Para las cuentas Roth IRA, las personas solteras podrán realizar aportaciones completas si sus ingresos son inferiores a $158,000 dólares. La posibilidad de contribuir desaparecerá al alcanzar los $173,000 dólares.

En los matrimonios que presentan declaraciones conjuntas, el rango de eliminación gradual estará entre $250,000 y $260,000 dólares.

También aumentarán los límites de ingresos para deducir aportaciones a una IRA tradicional cuando el contribuyente participa en un plan de jubilación laboral.

5. El Crédito para Ahorradores tendrá límites de ingresos más amplios

El Crédito para Ahorradores (Saver’s Credit) es un beneficio fiscal dirigido a trabajadores de ingresos bajos y moderados que destinan dinero a su jubilación. A diferencia de una deducción, este crédito puede reducir directamente la cantidad de impuestos que una persona debe pagar.

En 2027, los matrimonios que presentan declaraciones conjuntas podrán calificar con ingresos de hasta $83,000 dólares. Para los jefes de familia, el límite será de $62,250 dólares, mientras que para las personas solteras alcanzará los $41,500 dólares.

Los nuevos parámetros amplían el número de trabajadores que podrían acceder a este incentivo fiscal.

Los cambios de 2027 también reflejan cómo los programas de jubilación en Estados Unidos se ajustan periódicamente a los ingresos y al costo de vida. Mientras los nuevos límites del IRS entrarán en vigor durante el año fiscal 2027, el aumento del Seguro Social comenzará a reflejarse en los pagos correspondientes a enero. Para los jubilados, la diferencia entre el incremento anunciado y el dinero que finalmente reciben dependerá también de las deducciones aplicables a sus beneficios.

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