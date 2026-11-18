El incremento de los gastos cotidianos en Estados Unidos vuelve a colocar los apoyos económicos directos en el centro del debate político. La gasolina, los alimentos y los recibos de electricidad representan una presión adicional para millones de hogares, mientras algunos legisladores buscan alternativas para compensar el impacto que ha tenido el conflicto internacional en el bolsillo de los consumidores.

En medio de este escenario, el representante demócrata por California, Ro Khanna, presentó una propuesta para entregar cheques de reembolso de $1,700 dólares a las familias estadounidenses, con el objetivo de compensar los gastos adicionales relacionados con la guerra contra Irán. El legislador pidió que el Congreso apruebe la medida durante la primera semana de enero de 2027, después de los resultados favorables para los demócratas en las elecciones de noviembre.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Khanna explicó que el dinero serviría para aliviar los incrementos que enfrentan los hogares en distintos servicios y productos básicos. “Quiero darle a cada familia estadounidense un cheque de $1,700 dólares para compensarles por la guerra en Irán”, declaró Ro Khanna, representante demócrata por California. “Esto es para cubrir sus precios más altos de la gasolina, sus precios más altos de los alimentos, sus facturas de electricidad más altas”.

El congresista también hizo un llamado a sus compañeros de partido para impulsar la iniciativa cuando comience el próximo periodo legislativo. “Ahora los demócratas tienen la oportunidad de cumplir. La primera semana de enero, la Cámara de Representantes y el Senado deben aprobar un cheque de reembolso de $1,700 dólares para los estadounidenses. Pongámoslo sobre el escritorio de Donald Trump”, agregó Khanna.

La propuesta surge después de que los demócratas consiguieran importantes avances electorales en los comicios de mitad de mandato, lo que les permitirá tener mayor capacidad para impulsar sus prioridades legislativas. Sin embargo, el anuncio del congresista todavía no representa un programa federal aprobado ni significa que exista una fecha confirmada para distribuir los pagos.

Khanna ya había presentado otra iniciativa relacionada con los costos económicos del conflicto. En septiembre introdujo el proyecto de ley H.R. 10498, conocido como Ley de Reembolso por Guerra Ilegal (Illegal War Refund Act), que plantea utilizar recursos no utilizados del Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD) para compensar a los contribuyentes y sus dependientes por los gastos relacionados con la guerra. La propuesta fue enviada a los comités de Medios y Arbitrios y de Asignaciones de la Cámara de Representantes, pero no ha avanzado más allá de esa etapa legislativa.

A diferencia de su nueva petición, ese proyecto no establecía un cheque fijo de $1,700 dólares para cada beneficiario. Su objetivo era calcular el impacto económico del conflicto, incluyendo los aumentos en combustible, alimentos, intereses e inflación, y utilizar esos recursos para realizar los reembolsos correspondientes.

Por ahora, la iniciativa anunciada por Khanna depende del respaldo de ambas cámaras del Congreso y de su posterior aprobación presidencial. Mientras tanto, los $1,700 dólares permanecen como una cantidad propuesta por el legislador, sin que exista un mecanismo oficial de inscripción, calendario de pagos o confirmación de quiénes recibirían el dinero.

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