El cierre del año traerá algunos movimientos en los depósitos federales que reciben millones de personas en Estados Unidos. Los cambios en el calendario pueden provocar que ciertos beneficiarios reciban más de un pago durante diciembre, una situación que también tendrá efectos en las cantidades que llegarán a sus cuentas.

La Administración del Seguro Social (SSA) adelantará uno de los depósitos del programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) correspondiente a enero de 2027. Por esta razón, las personas inscritas en este programa recibirán dos pagos durante diciembre, uno al comenzar el mes y otro antes de Año Nuevo.

¿Quiénes recibirán dos pagos del SSI en diciembre?

Los beneficiarios que recibirán ambos depósitos son quienes están inscritos en el programa de Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido principalmente a adultos mayores y personas con discapacidades que tienen ingresos y recursos limitados.

Según las estadísticas mensuales de la SSA, más de 7 millones de estadounidenses reciben este apoyo económico, destinado a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y ropa.

Para calificar, generalmente se requiere tener 65 años o más, o contar con una discapacidad que cumpla los criterios establecidos por la Administración. También deben respetarse los límites de ingresos y recursos del programa, además de los requisitos de ciudadanía o condición migratoria elegible.

Las fechas de los depósitos serán las siguientes:

Martes 1 de diciembre : pago regular del SSI correspondiente a diciembre de 2026 .

: pago regular del SSI . Jueves 31 de diciembre: pago adelantado del SSI correspondiente a enero de 2027.

¿Por qué habrá dos depósitos del SSI durante diciembre?

La razón está relacionada con las reglas de distribución de la SSA. Normalmente, el SSI se deposita el primer día de cada mes; sin embargo, cuando esa fecha coincide con un sábado, domingo o feriado federal, el dinero se envía el último día hábil anterior.

En enero de 2027, el Año Nuevo se celebrará el viernes 1 de enero. Por esta razón, el depósito correspondiente a ese mes llegará anticipadamente el jueves 31 de diciembre de 2026.

Este movimiento también ocurrió en noviembre: como el 1 de noviembre de 2026 cayó en domingo, los beneficiarios recibieron el pago correspondiente a ese mes el viernes 30 de octubre. Esto provocó que recibieran dos depósitos en octubre y ninguno durante noviembre.

¿De cuánto serán los dos pagos del SSI?

Las cantidades dependerán de las circunstancias de cada beneficiario. Para 2026, el pago federal máximo mensual del SSI es de $994 dólares para una persona y de $1,491 dólares para una pareja elegible.

Sin embargo, el depósito del 31 de diciembre tendrá una particularidad: ya incluirá el ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% correspondiente a 2027.

Con este incremento, los beneficios federales máximos serán los siguientes:

Personas individuales: de $994 a $1,029 dólares mensuales.

Parejas elegibles: de $1,491 a $1,544 dólares mensuales.

Por lo tanto, una persona que recibe el beneficio federal máximo individual podría obtener $994 dólares el 1 de diciembre y $1,029 dólares el 31 de diciembre. En total, serían $2,023 dólares distribuidos en dos depósitos, aunque el segundo corresponde al beneficio de enero de 2027.

Los montos reales pueden ser inferiores, dependiendo de los ingresos, recursos y otras condiciones que utiliza la Administración para calcular cada prestación.

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