Un sismo preliminar de magnitud 5.0 y varias réplicas sacudieron el sur de California el sábado por la mañana, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo inicial se reportó a las 9:30 a. m. a unas 6 millas de la costa de Manhattan Beach. Tuvo una profundidad de aproximadamente 5.6 millas, según informó el USGS.

Al menos dos réplicas siguieron con magnitudes preliminares de 3.0 y 2.5, y hasta el momento no se han reportado heridos ni daños.

“Actualmente no hay informes iniciales de daños estructurales ni heridos”, declaró Lyndsey Lantz, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD)

A preliminary 5.0-magnitude earthquake centered near Manhattan Beach was felt across Los Angeles at 9:30 AM this morning. So far, while there are no reports of major damage, the LAFD is in earthquake mode to assess potential impacts across the city. City teams will continue to? — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 28, 2026

El mapa sísmico muestra que el impacto se concentró principalmente en los condados de Los Ángeles y Orange, pero también se sintió tierra adentro, hasta Bakersfield y Victorville.

Se trata del terremoto más fuerte que ha afectado al área metropolitana de los condados de Los Ángeles y Orange en 12 años.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Sara Sidner, de CNN, informó que la terminal comenzó a temblar y que cayeron baldosas del techo.

? EARTHQUAKE AT LAX! A 5.2 magnitude earthquake hit the Los Angeles area, and our 24/7 live cameras at LAX captured the shaking as it happened!



Watch the moment it was captured live on the Airline Videos Live cameras on November 28th, 2026! pic.twitter.com/0qGYXcJyXs — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que se encuentra en alerta sísmica, lo que significa que activó personal en toda la ciudad para realizar un reconocimiento estratégico por tierra, mar y aire de sus distritos.

Como parte de estas medidas, se encuentran examinando la infraestructura crítica y las áreas de interés local en la jurisdicción de la ciudad de Los Ángeles, que abarca 470 millas cuadradas.

Según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos (NSCA), no existe peligro de tsunami a raíz del reciente terremoto.

El último terremoto de magnitud 5 o superior en el área metropolitana de los condados de Los Ángeles y Orange fue el de magnitud 5.1 en Brea en 2014.

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