La temporada de Sagitario 2026 llega con nuevas oportunidades para cinco signos del zodiaco.

Mientras el Sol transita por este signo de fuego hasta el 21 de diciembre, Sagitario, Aries, Leo, Géminis y Capricornio podrían experimentar cambios positivos en el amor, el trabajo y sus proyectos personales.

De acuerdo con las interpretaciones de astrólogos, este período estará marcado por una combinación planetaria favorable: el Sol en Sagitario y Júpiter en Leo se encuentran en recepción mutua, una condición astrológica que se relaciona con el crecimiento, la confianza y la buena fortuna.

La astróloga Aubrey Houdeshell explicó a Vice.com que esta conexión permite que ambos planetas se fortalezcan y se ofrezcan recursos mutuamente.

Por eso, los signos vinculados con esta configuración podrían recibir un impulso especial para avanzar hacia sus objetivos antes de terminar el año.

1. Sagitario

Sagitario será uno de los grandes protagonistas de este ciclo. Durante tu retorno solar, podrías sentirte más conectado con tus deseos, tus necesidades y los objetivos que quieres alcanzar durante el próximo año.

Este periodo será ideal para reflexionar sobre lo que has conseguido y establecer nuevas intenciones.

También podrías mirar el futuro con mayor esperanza y descubrir oportunidades que antes no habías considerado.

Una de las razones astrológicas detrás de esta etapa favorable es la recepción mutua entre el Sol y Júpiter.

Como Júpiter es el planeta regente de Sagitario y está transitando por Leo, mientras el Sol se encuentra en Sagitario, ambos planetas forman una conexión que, según Houdeshell, favorece su funcionamiento.

En términos simbólicos, esta combinación podría potenciar tu confianza, tus aspiraciones y tu capacidad para reconocer oportunidades.

Aprovecha tu cumpleaños astrológico para definir qué quieres construir en los próximos meses.

2. Aries

Aries también podría recibir buenas noticias durante la temporada de Sagitario.

Como signo de fuego, encontrarás una energía que puede ayudarte a recuperar la confianza y apostar por objetivos más ambiciosos.

El terreno profesional será uno de los más favorecidos. Podrían aparecer cambios que te acerquen a una mayor estabilidad, oportunidades para desarrollar tu creatividad o posibilidades de avanzar en un proyecto personal.

Si durante los últimos meses has sentido que tus esfuerzos no daban los resultados esperados, este ciclo podría ayudarte a recuperar la motivación.

La clave estará en reconocer tu potencial y atreverte a explorar caminos diferentes.

La influencia de Sagitario también puede animarte a pensar en grande. No descartes una propuesta o una idea simplemente porque implique salir de tu zona de confort.

3. Leo

Leo será otro de los signos especialmente favorecidos por esta configuración planetaria.

Júpiter, asociado con la expansión, el crecimiento y la prosperidad, transita por tu signo y recibe el apoyo simbólico del Sol en Sagitario.

Según Aubrey Houdeshell, cuando dos planetas están en recepción mutua pueden ofrecerse recursos y fortalecerse entre sí.

Esto significa que tanto Leo como Sagitario podrían recibir una dosis especial de apoyo y oportunidades durante este periodo.

Para Leo, esta influencia podría traducirse en mayor seguridad personal, entusiasmo y disposición para perseguir sus ambiciones.

También será una etapa para confiar en tus capacidades y reconocer qué proyectos merecen más atención.

La buena fortuna no necesariamente llegará como un acontecimiento inesperado.

En ocasiones, podría manifestarse como una oportunidad para demostrar lo que sabes hacer o una circunstancia que te permita avanzar con mayor confianza.

4. Géminis

Géminis será el signo de aire que destaca entre los más afortunados de esta temporada.

A diferencia de los signos de fuego, cuya suerte estará relacionada principalmente con la confianza y el crecimiento, para ti las oportunidades podrían aparecer en tus relaciones personales.

Si tienes pareja, este periodo podría ayudarte a profundizar la conexión, fortalecer la comunicación y hablar con mayor claridad sobre tus necesidades.

Si estás soltero, podrías conocer a alguien con quien surja una conexión interesante.

La recomendación será expresar tus deseos sin temor y evitar las suposiciones. La comunicación abierta puede ayudarte a resolver dudas y construir vínculos más satisfactorios.

La temporada de Sagitario también te invita a disfrutar de la pasión y a permitir que las relaciones evolucionen de manera natural.

5. Capricornio

Aunque todavía no comienza tu temporada, Capricornio también podría recibir una influencia favorable mientras el Sol transita por Sagitario.

Houdeshell explicó que Capricornio puede beneficiarse de la energía solar en Sagitario y combinarla con sus propias cualidades: estructura, disciplina y practicidad.

El resultado podría ser una etapa productiva para organizar tus planes y prepararte para el nuevo año.

Tu capacidad para convertir las ideas en objetivos concretos será especialmente valiosa.