La temporada de Sagitario 2026 llegará con una invitación a salir de la rutina, explorar nuevas oportunidades y mirar hacia el futuro con optimismo.

A partir del 22 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, el Sol transitará por este signo de fuego, una etapa que, desde la astrología, se relaciona con la aventura, el aprendizaje, la expansión y el deseo de libertad.

Durante estas cuatro semanas, todos los signos del zodiaco podrían experimentar cambios en diferentes áreas de su vida.

Sagitario representa la sinceridad y la comunicación directa. Por eso, este periodo puede ser favorable para resolver conversaciones pendientes, compartir ideas y comenzar proyectos que permitan llegar a nuevas personas.

Además, con Mercurio retrógrado ya en el pasado, la temporada invita a recuperar la claridad en los planes y las relaciones.

Descubre qué dice el horóscopo de la temporada de Sagitario 2026 para tu signo zodiacal, según astrólogos del sitio Astrostyle.

Aries

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre, el Sol iluminará tu novena casa, relacionada con los viajes, la aventura y el conocimiento.

Sentirás una fuerte necesidad de salir de la rutina y explorar lugares diferentes. Incluso una oportunidad pequeña podría convertirse en una experiencia importante.

También será un periodo favorable para conectar con proyectos internacionales, estudiar o ampliar tus horizontes profesionales.

Tauro

La temporada de Sagitario activará tu octava casa, vinculada con la intimidad y los vínculos profundos.

En el amor, las conexiones superficiales podrían perder atractivo frente a relaciones que ofrezcan confianza y compromiso.

Si tienes pareja, será un buen momento para fortalecer la comunicación y recuperar la complicidad. La pasión podría adquirir un significado más emocional.

Géminis

El Sol transitará por tu séptima casa, relacionada con las asociaciones y los compromisos. Si tienes pareja, dedicarle más atención podría fortalecer el vínculo.

Si estás soltero, será una oportunidad para conocer personas diferentes y ampliar tus posibilidades románticas.

Mantener la mente abierta será fundamental para descubrir conexiones con potencial a largo plazo.

Cáncer

Tu sexta casa, relacionada con la salud, las rutinas y el trabajo, recibirá la energía del Sol.

Durante estas semanas podrías sentir motivación para adoptar hábitos saludables, caminar, hacer ejercicio y cuidar tu alimentación.

En el terreno profesional, aumentarán las responsabilidades, por lo que organizar tus pendientes será esencial para evitar la saturación.

Leo

La temporada de Sagitario iluminará tu quinta casa, asociada con el amor, la creatividad y la diversión.

Será un periodo para mostrar tus talentos, impulsar proyectos personales y disfrutar de experiencias románticas.

También podrías recibir más atención de quienes te rodean. La clave estará en aprovechar esa energía para desarrollar algo que realmente te apasione.

Virgo

El Sol activará tu cuarta casa, relacionada con la vida doméstica y las raíces familiares.

Durante este periodo podrías sentir deseos de pasar más tiempo en casa, reorganizar tus espacios o preparar reuniones especiales con tus seres queridos.

También será una oportunidad para recuperar energía y dedicar atención a tu bienestar emocional.

Libra

Tu tercera casa, vinculada con la comunicación y los contactos cercanos, recibirá la influencia de Sagitario.

Estarás más sociable y tendrás oportunidades para conocer personas, asistir a eventos y compartir ideas.

Las reuniones también podrían ayudarte a establecer contactos profesionales importantes. Aprovecha tu facilidad para conversar y conectar con los demás.

Escorpio

El Sol llegará a tu segunda casa, relacionada con los recursos económicos y los valores personales.

Después de semanas de generar nuevas ideas, tendrás la oportunidad de analizarlas con mayor objetividad.

Algunas podrían necesitar ajustes, mientras otras podrían convertirse en proyectos prometedores.

Será importante evaluar tus prioridades y tomar decisiones financieras con prudencia.

Sagitario

¡Es tu temporada! El Sol entrará en tu signo el 22 de noviembre y marcará el inicio de un nuevo ciclo personal.

Sentirás deseos de dejar atrás situaciones que te limitan, renovar tu imagen y comenzar proyectos.

También será un buen momento para recuperar la confianza y acercarte a personas y experiencias que te entusiasmen.

Capricornio

La temporada de Sagitario activará tu duodécima casa, relacionada con la introspección, el descanso y la sanación emocional.

Aunque normalmente tienes una agenda llena de responsabilidades, ahora será importante reducir el ritmo.

Evita compromisos innecesarios, duerme mejor y reserva tiempo para desconectarte de las exigencias cotidianas.

Acuario

El Sol iluminará tu undécima casa, relacionada con las amistades, los grupos y los proyectos colectivos.

Las colaboraciones podrían ofrecer oportunidades interesantes, especialmente si trabajas en iniciativas digitales o tecnológicas.

También será un periodo para fortalecer tus amistades y compartir experiencias con personas que tienen intereses similares.

Piscis

Tu décima casa, asociada con la carrera y la reputación, recibirá la energía de Sagitario.

Podrías tener oportunidades para destacar, avanzar en tus objetivos y conectar con personas que impulsen tu desarrollo profesional.

El esfuerzo será fundamental para aprovechar este periodo, especialmente si tienes proyectos pendientes o metas que deseas alcanzar antes de terminar el año.