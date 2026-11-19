El 22 de noviembre de 2026 traerá un movimiento importante para la astrología: el Sol entrará en Sagitario y marcará el inicio de una nueva temporada zodiacal.

Este cambio podría representar una oportunidad para dejar atrás tensiones, recuperar el entusiasmo y abrirse a experiencias más favorables.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga Leslie Hale, Leo, Escorpio y Tauro serán tres de los signos del zodiaco que sentirán con mayor intensidad esta transformación energética.

Además, la conjunción de Marte y Júpiter en Leo también tendrá un papel importante, pues se relaciona simbólicamente con la confianza, la iniciativa y el deseo de avanzar.

Sin embargo, no todo dependerá de la suerte. La astróloga aconsejó en un reporte publicado en Your Tango, evitar las reacciones impulsivas, prestar atención a los detalles y aprender a resolver los desacuerdos antes de que se conviertan en problemas mayores.

1. Leo

Leo será uno de los signos más beneficiados por los movimientos astrológicos de noviembre.

La conjunción de Marte y Júpiter en su signo podría impulsar su confianza, entusiasmo y determinación para retomar actividades que había dejado pendientes.

Durante las semanas anteriores, es posible que haya tenido dificultades para avanzar con algunos proyectos o que sintiera que sus esfuerzos no estaban dando los resultados esperados.

Sin embargo, esta combinación planetaria podría ayudarle a recuperar la motivación y encontrar nuevas oportunidades para convertir sus ideas en realidad.

En el ámbito profesional, Leo podría recibir propuestas, asumir responsabilidades o descubrir una alternativa que le permita acercarse a sus objetivos.

También será un momento interesante para tomar la iniciativa y demostrar sus capacidades.

No obstante, la recomendación es evitar el exceso de confianza.

La energía de Marte y Júpiter puede llevarlo a querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, sobreestimar sus posibilidades o pasar por alto detalles importantes.

Con la llegada de la temporada de Sagitario el 22 de noviembre, los esfuerzos realizados anteriormente podrían comenzar a mostrar sus primeros frutos.

La clave será avanzar con entusiasmo, pero sin perder la prudencia.

2. Escorpio

Para Escorpio, las semanas previas al 22 de noviembre podrían sentirse especialmente exigentes, sobre todo en el terreno profesional.

Las nuevas responsabilidades y oportunidades podrían exigirle una concentración adicional, mientras que los desacuerdos con otras personas podrían aumentar su desgaste emocional.

La astróloga Leslie Hale recomienda que este signo evite caer en provocaciones o involucrarse en discusiones innecesarias.

Aunque Escorpio suele defender con intensidad sus ideas, durante este periodo será más conveniente elegir cuidadosamente sus batallas.

También será importante reservar tiempo para descansar y recuperar energía.

El exceso de trabajo podría afectar su capacidad para tomar decisiones y enfrentar los desafíos cotidianos.

La entrada del Sol en Sagitario podría marcar el comienzo de una etapa más dinámica.

Poco a poco, las circunstancias podrían volverse más favorables y permitirle recuperar el control de sus actividades.

Para Escorpio, el cambio positivo no necesariamente llegará de manera repentina.

Será un proceso que requerirá paciencia, organización y una mejor administración de sus fuerzas.

3. Tauro

Tauro podría experimentar algunas tensiones al comienzo de este periodo, especialmente en sus relaciones personales y familiares.

La conjunción de Marte y Júpiter podría intensificar las diferencias de opinión y provocar discusiones cuando cada persona quiera imponer su punto de vista.

Por esta razón, será fundamental evitar las reacciones emocionales y escuchar las necesidades de quienes forman parte de su entorno.

Insistir en tener siempre la razón podría complicar situaciones que tienen una solución más sencilla.

La recomendación astrológica para Tauro es buscar acuerdos, mostrar disposición para negociar y no responder inmediatamente cuando alguien lo provoque.

En ocasiones, tomar distancia antes de una conversación difícil puede ayudar a encontrar mejores respuestas.

Después del 22 de noviembre, con el inicio de la temporada de Sagitario, las circunstancias podrían comenzar a favorecerlo.

Las tensiones se disiparían gradualmente y habría más oportunidades para recuperar la armonía en casa y fortalecer sus relaciones.