El Black Friday 2026 está cada vez más cerca y, mientras millones de personas se preparan para buscar descuentos en tiendas físicas y plataformas digitales, la astrología señala que algunos signos del zodiaco podrían tener una ventaja especial para encontrar verdaderas ofertas.

Virgo, Capricornio, Géminis y Tauro destacan por cualidades como la paciencia, la curiosidad, la organización y la capacidad de reconocer el valor de una compra.

Según la astrología y un reporte publicado por el sitio En Pareja, la manera en que cada signo administra su dinero y toma decisiones de compra puede estar relacionada con ciertos rasgos de personalidad.

En este sentido, cuatro signos podrían sobresalir durante el Black Friday 2026 por su capacidad para evitar las compras impulsivas y aprovechar mejor las promociones.

1. Virgo

Virgo encabeza esta selección gracias a su atención al detalle y su personalidad organizada.

Este signo de tierra no suele dejarse convencer únicamente por un anuncio llamativo o una promoción que parece demasiado buena para ignorarla.

Antes de comprar un televisor, un electrodoméstico o los regalos de Navidad, Virgo podría revisar diferentes tiendas, consultar opiniones de otros consumidores y comparar precios para comprobar si realmente existe un ahorro.

Además, es probable que prepare una lista de productos y establezca un presupuesto antes de comenzar las compras.

Su objetivo no es necesariamente conseguir el artículo más barato, sino encontrar uno que tenga buena calidad y un precio razonable.

Durante el Black Friday, su mayor ventaja será la paciencia. Mientras otros compradores se apresuran por miedo a perder una oferta, Virgo podría preferir revisar los detalles antes de tomar una decisión.

2. Capricornio

Capricornio también podría destacar durante el Black Friday 2026 por su disciplina financiera y su capacidad para pensar a largo plazo.

Para este signo de tierra, comprar algo con descuento no siempre significa hacer un buen negocio.

Su estrategia consiste en identificar qué productos realmente necesita y cuáles representan una inversión conveniente.

Por eso, podría concentrarse en artículos que lleva meses planeando adquirir, como computadoras, muebles o electrodomésticos.

Capricornio también presta atención a factores que van más allá del precio, como la durabilidad, las garantías y los posibles costos de mantenimiento.

Un producto con un descuento espectacular podría dejar de interesarle si considera que no tendrá una vida útil suficiente.

Su mayor fortaleza será evitar gastar dinero solamente porque una promoción parece atractiva.

Para Capricornio, una verdadera ganga es aquella que sigue teniendo sentido cuando termina la emoción del Black Friday.

3. Géminis

La curiosidad de Géminis podría convertirse en una herramienta muy útil durante esta temporada de descuentos.

Este signo de aire disfruta investigando, recopilando información y explorando diferentes alternativas antes de decidirse.

Durante el Black Friday, podría revisar numerosas páginas de internet, boletines de tiendas y plataformas de compras para encontrar códigos promocionales, descuentos adicionales y ofertas combinadas.

Su capacidad de adaptación también podría ayudarle a descubrir promociones que otros consumidores pasan por alto.

Mientras algunas personas prefieren comprar siempre en los mismos establecimientos, Géminis estará dispuesto a explorar distintas opciones.

Sin embargo, tendrá que controlar su entusiasmo. La gran cantidad de alternativas disponibles podría hacer que termine comprando artículos que no necesitaba.

Su mejor estrategia será definir una lista de prioridades antes de comenzar a navegar entre promociones.

4. Tauro

Tauro completa el ranking de los signos con mayores posibilidades de aprovechar el Black Friday.

Regido por Venus, planeta asociado tradicionalmente con los placeres, la comodidad y los valores materiales, este signo suele apreciar los productos bien elaborados y las compras que ofrecen beneficios duraderos.

Durante las ofertas de 2026, podría interesarse especialmente por muebles, ropa cómoda, utensilios de cocina y artículos para mejorar su hogar.

A diferencia de quienes compran únicamente porque encuentran precios bajos, Tauro podría tomarse su tiempo para evaluar si un producto realmente merece la inversión.

No estará dispuesto a sacrificar calidad por ahorrar unos cuantos pesos.

Su filosofía es sencilla: es mejor adquirir un artículo que dure varios años que llenar el carrito de productos baratos que terminarán olvidados.