El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este lunes 23 de noviembre de 2026 cerró con un valor de intercambio de 19.16 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.76 y 18.84 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un precio de 19.16 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 26.89 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercados. Su precio está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su línea regular que es cotizar en positivo. Luego de permanecer el día previo al alza, hoy cotizó a 441.73 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 59.54 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 19.16 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.89 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 441.73 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.54 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que destinas el dinero, introduce el valor a enviar y calcula los costos.