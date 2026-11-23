¿Alguna vez te has preguntado qué energía transmites a las personas que te rodean?

Dentro del mundo espiritual existe la creencia de que cada ser humano posee un campo energético conocido como aura, cuyo color estaría relacionado con su personalidad, emociones y estado interior.

Según las interpretaciones esotéricas, identificar su tonalidad puede ayudarte a conocer aspectos de ti mismo y comprender mejor tu mundo emocional.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que el aura pueda verse o que sus colores definan la personalidad, esta creencia forma parte de distintas corrientes místicas y espirituales desde hace siglos.

Algunas personas utilizan técnicas de observación y ejercicios de relajación para intentar percibirla, mientras que otras recurren a la numerología para descubrir el color que les corresponde.

¿Qué es el aura y qué representa en el mundo espiritual?

El aura se describe tradicionalmente como una especie de halo luminoso que rodea a determinados cuerpos.

La Real Academia Española (RAE) recoge esta definición y, dentro de la parapsicología, se le atribuye la idea de un supuesto campo electromagnético alrededor de los seres vivos, relacionado con sus condiciones físicas, mentales y emocionales.

La palabra aura proviene del término griego aer, cuyo significado es brisa.

En la antigüedad también se utilizaba el concepto de psicosoma, pues algunas creencias consideraban que representaba el alma del cuerpo.

Su presencia en diferentes manifestaciones artísticas, especialmente en pinturas religiosas, demuestra que la imagen de un halo luminoso ha tenido importancia simbólica durante siglos.

En estas representaciones suele aparecer alrededor de la cabeza de personajes considerados sagrados o espiritualmente elevados.

¿Por qué el aura tiene diferentes colores?

Desde las interpretaciones esotéricas, cada persona tendría una tonalidad energética predominante que podría cambiar de acuerdo con su estado de ánimo y sus experiencias.

Algunas corrientes relacionan los colores del aura con los siete chakras, centros energéticos asociados con diferentes aspectos de la vida.

Por esta razón, conocer el supuesto color del aura se considera una herramienta de autoconocimiento.

Cada tonalidad tiene un significado particular y se vincula con determinadas cualidades, fortalezas y desafíos personales.

Cómo saber cuál es el color de tu aura

Existen diferentes métodos para intentar identificar el color del aura.

Dos de los más conocidos dentro de las prácticas espirituales son la observación frente al espejo y el cálculo numerológico basado en la fecha de nacimiento.

Método del espejo para intentar ver tu aura

Una técnica sencilla consiste en utilizar un espejo de tamaño mediano que permita observar, por lo menos, la mitad del cuerpo.

De acuerdo con el procedimiento difundido por el sitio Huelva Ya, primero debes sentarte cómodamente frente al espejo y cerrar los ojos.

Después, realiza respiraciones profundas y pausadas durante aproximadamente cinco minutos.

Concéntrate únicamente en inhalar y exhalar, procurando que tu cuerpo alcance un estado de tranquilidad.

Cuando te sientas relajado, abre los ojos y observa tu rostro. Mantén la mirada en el centro de la cara mientras continúas respirando lentamente.

La práctica recomienda sostener la concentración durante un tiempo, hasta que supuestamente puedas percibir un resplandor alrededor de tu figura.

Es importante aclarar que los efectos visuales que pueden aparecer al mantener la mirada fija también tienen explicaciones relacionadas con la percepción visual y no demuestran la existencia de un campo energético.

El color de tu aura con la numerología

Otra alternativa consiste en utilizar tu fecha de nacimiento. Este método propone sumar todos sus dígitos hasta obtener una sola cifra, que después se relaciona con un color.

Por ejemplo, si naciste el 23 de noviembre de 2020, debes realizar la siguiente operación: 2 + 3 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 0 = 11. Después, sumas 1 + 1 y obtienes el número 2.

De acuerdo con esta práctica, el resultado representa tu número del aura y permite identificar una tonalidad dentro de una correspondencia numerológica.

Significado de los colores del aura: qué revela cada uno

Dentro de las creencias espirituales, los colores del aura se relacionan con diferentes características de personalidad. Estas son algunas de sus interpretaciones más conocidas.

Rojo, naranja y amarillo

El aura roja se asocia con la pasión, la energía y el liderazgo. Se atribuye a personas aventureras, decididas y de carácter fuerte.

El naranja representa la solidaridad, la consideración y la motivación por la vida; cuando es demasiado intenso, algunas interpretaciones lo relacionan con problemas de ego.

El amarillo simboliza la creatividad, el optimismo y la agudeza mental. Quienes se identifican con este color suelen describirse como personas imaginativas y sensibles.

Verde, azul e índigo

El verde se relaciona con la bondad, la simpatía y la curación. Una tonalidad muy oscura se interpreta simbólicamente como inseguridad o celos.

El azul representa responsabilidad, confianza y positivismo, aunque su intensidad puede asociarse con estados de ánimo difíciles.

El índigo, por su parte, se vincula con la intuición, la comprensión y la lógica. También representa a personas cariñosas y dulces.

Violeta, rosa, blanco y dorado

El violeta simboliza la espiritualidad y el amor absoluto. Se asocia con personas prácticas que tienen claridad sobre sus objetivos.

El rosa representa el arte, el humanismo y la capacidad de equilibrar la energía mental y espiritual; cuando es demasiado intenso, algunas interpretaciones lo relacionan con inmadurez.

El blanco se vincula con el idealismo y la espiritualidad, mientras que el dorado representa la exigencia personal, la determinación y el enfoque para alcanzar metas.