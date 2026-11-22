Los demócratas en el Congreso preparan una ofensiva legislativa para intentar detener la guerra contra Irán cuando asuman el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero, aunque las diferencias internas sobre cómo retirar los recursos al conflicto amenazan con complicar sus primeros movimientos. Tras sus victorias en las elecciones de mitad de mandato, legisladores progresistas quieren aprovechar las negociaciones presupuestarias para bloquear fondos destinados a las operaciones militares del presidente Donald Trump.

Sin embargo, dirigentes demócratas y negociadores presupuestarios rechazan arriesgar un cierre del gobierno como mecanismo de presión. La disputa tiene como primera fecha clave el 11 de diciembre, cuando el Congreso debe aprobar una extensión del financiamiento federal para evitar que varias agencias se queden sin recursos. Algunos legisladores pretenden condicionar ese acuerdo a restricciones sobre la guerra, mientras otros prefieren evitar una confrontación presupuestaria antes de asumir sus nuevas mayorías.

El representante Ro Khanna, demócrata por California, respaldó la presión para retirar fondos a las operaciones ofensivas contra Irán. “Vamos a luchar para que se elimine la financiación iraní destinada a la capacidad militar ofensiva”, afirmó. La representante Rosa DeLauro, de Connecticut, quien encabezará el Comité de Asignaciones de la Cámara, también se pronunció contra el conflicto, pero rechazó utilizar el cierre del gobierno como instrumento para obligar a Trump a detenerlo. “Sinceramente, quiero poner fin a la financiación de la guerra contra Irán. Pero cerrar el gobierno no detiene la guerra”, dijo.

"If we stand firm, the Republicans will fold." @mkraju catches up with Democrats who are divided on whether to threaten a government shutdown over the Iran war — just before Christmas. #InsidePolitics pic.twitter.com/SAnKVuP6YX — Inside Politics (@InsidePolitics) November 22, 2026

Choque entre progresistas y líderes demócratas

La diferencia de posiciones también se refleja en el Senado, donde el senador Chris Van Hollen, de Maryland, impulsa una postura más agresiva frente al presidente y desafía a Chuck Schumer por el liderazgo demócrata. Van Hollen propone incluir restricciones a la financiación militar en cualquier acuerdo presupuestario, incluso si la estrategia provoca una interrupción parcial de las operaciones federales. Su planteamiento ha ganado respaldo entre sectores progresistas que consideran que el resultado electoral representa un mandato para frenar el conflicto.

La senadora Tammy Duckworth, de Illinois; Bernie Sanders, de Vermont, y Michael Bennet, de Colorado, respaldaron iniciativas para limitar los recursos destinados a la guerra. Otros legisladores, entre ellos Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand y Yassamin Ansari, también buscan impulsar enmiendas que impidan financiar operaciones ofensivas sin autorización del Congreso.

El representante Gregory Meeks, quien se perfila para presidir el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, considera que las restricciones y condiciones presupuestarias podrían ser una alternativa a retirar completamente los fondos. “Está trabajando muy duro para resolver este asunto, entendiendo que no podemos darle al presidente un cheque en blanco”, dijo Meeks sobre DeLauro.

BREAKING: Speaker-designate @HakeemJeffries lays out House Democrats agenda beginning on Day One, including:



? End Trump’s Iran war to lower gas, food and diesel prices

? Reverse Trump’s Medicaid cuts

? Restore SNAP benefits

? Terminate Trump’s tariffs to lower the cost of? pic.twitter.com/InzJS4uXUZ — Team Hakeem (@teamhakeemhq) November 22, 2026

El presupuesto y la Ley de Poderes de Guerra, las principales herramientas

Cuando los demócratas tomen posesión en enero, tendrán otras oportunidades para condicionar el financiamiento federal, entre ellas las negociaciones presupuestarias para el año fiscal 2028, una posible ampliación del límite de deuda y la Ley de Autorización de Defensa Nacional. El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, ha respaldado el fin de las hostilidades y anticipó que su partido buscará impulsar resoluciones sobre poderes de guerra con fuerza legal.

“Lo que está claro es que la guerra temeraria y costosa que Irán libra por elección propia debe terminar. Debe terminar hoy mismo”, declaró.

El senador Chuck Schumer también prometió actuar y recordó que el Congreso tiene facultades presupuestarias para limitar las decisiones militares presidenciales. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece restricciones para mantener operaciones militares sin autorización legislativa, aunque Trump sostiene que actuó bajo sus facultades constitucionales como comandante en jefe.

El presidente ha advertido que utilizará su veto, lo que obligaría a los demócratas a conseguir respaldo republicano para superar esa barrera.

El analista Scott R. Anderson, de Brookings Institution, considera que detener las operaciones militares requerirá coordinación política, legislación cuidadosamente diseñada y tiempo.

La Casa Blanca defendió la estrategia presidencial y afirmó que la presión económica contra Irán ha debilitado al país, por lo que Trump no necesita emprender grandes operaciones de combate. Los demócratas todavía no tienen un plan definitivo para responder si la administración rechaza las restricciones aprobadas por el Congreso. Algunos incluso contemplan acciones judiciales o un juicio político.

La disputa anticipa un enfrentamiento institucional sobre los poderes presidenciales y el papel del Congreso en la guerra, mientras el partido busca cumplir su promesa electoral sin comenzar su nueva etapa legislativa con un cierre federal.

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