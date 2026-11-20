Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, está molesto ante la ausencia de varios congresistas republicanos durante las sesiones de trabajo a las cuales deberían asistir a votar, al menos hasta el 3 de enero, cuando expira el ciclo de varios representantes que serán relevados y sólo hasta entonces dejarán de cobrar su salario.

Aunque el sueldo más bajo de un republicano de base en la Cámara de Representantes es de $174,000 dólares, quienes ocupan puestos de liderazgo perciben una paga más elevada.

Sin embargo, después del descalabro que sufrió el partido conservador al perder el control del Congreso y de algunos estados históricamente volcados hacia el color rojo, varios representantes parecen ser presa de la apatía.

El jueves, último día de la sesión semanal de la Cámara de Representantes, 21 republicanos, 10 demócratas y un independiente no se presentaron a votar.

Our House Republican majority must leave it all on the field and FINISH STRONG for the American people! ?? pic.twitter.com/kTYAGg4AU0 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) November 20, 2026

Dicho incidente no es único, pues de acuerdo con la oficina del secretario de dicha Cámara, a las últimas seis votaciones plenarias desde el 11 de noviembre, entre 23 y 35 miembros tampoco acudieron a votar.

Entre los 14 republicanos ausentes de ese grupo figuran: Lauren Boebert, Mónica De La Cruz, Scott DesJarlais, Max Miller y Jeff Van Drew.

A pesar de todavía no votar por la aprobación de un proyecto de ley de financiación que evitaría el cierre del gobierno el 11 de diciembre, y sin tampoco resolver el proyecto de ley anual de política de defensa, así como el visto bueno al proyecto de ley agrícola y del proyecto de ley de reforma de permisos durante este período de transición, muchos políticos conservadores optaron por no acudir a desempeñar el trabajo para el cual, en su momento, fueron elegidos.

En un encuentro informal con los representantes de los medios informativos, desde el jueves Mike Johnson aceptó sentirse decepcionado de varios de sus correligionarios de partido.

“La baja asistencia es un gran motivo de frustración para mí en este momento. Abordaremos este tema con los miembros. Voy a estar aquí trabajando. El equipo directivo también estará aquí trabajando. Queremos llegar hasta el final y terminar con fuerza, pero no podemos hacerlo si la gente no está presente en el trabajo”, señaló.

El punto es que las palabras del conservador de Luisiana no tuvieron la respuesta deseada y eso lo llevó a difundir una carta en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde les recuerda a todos los republicanos en la Cámara que a la administración Trump le restan poco más de dos años y demanda su respaldo asistiendo a todas y cada una de las votaciones.

“Necesitamos que todos los republicanos de la Cámara de Representantes sigan plenamente comprometidos.

Es obvio que, salvo algún problema médico grave, necesitamos que todos los republicanos estén aquí para completar fielmente nuestro mandato de dos años”, expuso.

Será hasta el lunes 30 de noviembre, cuando después del fin de semana largo para celebrar el Día de Acción de Gracias, se retomarán las votaciones en la Cámara Baja.

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