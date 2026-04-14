Mike Johnson respalda la propuesta de expulsar del Congreso a la demócrata Sheila Cherfilus-McCormick

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, apoya el planteamiento de expulsar a la demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, acusa de haber desviado fondos federales hacia una empresa creada por su padrastro.

Desde noviembre del año pasado, a la representante por Florida se le señala como responsable de haber desviado $5,000,000 de dólares destinados para ayudar a la ciudadanía durante la pandemia.

Después de analizar una declaración de 59 páginas sobre infracciones ligadas a Cherfilus-McCormick, donde se detallaba un supuesto esquema de financiación de campañas, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes determinó que 25 de las 27 violaciones acreditadas a la representante demócrata fueron probadas.

Para realizar el fraude la demócrata echó mano de su madre, así como de su padrastro, pues entre ambos crearon una compañía que obtuvo un contrato del estado para colaborar en el registro de la vacuna contra la COVID-19.

Después, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le designó a esa empresa $5,000,000 de dólares de fondos y la mayoría de ese dinero terminó siendo transferido a la campaña electoral de Cherfilus-McCormick, lo cual terminó siendo descubierto.

Aunque la afroamericana de Brooklyn ha negado haber cometido las violaciones que se le imputan, el Comité de Ética programó una audiencia para el 21 de abril donde se determinará su sanción.

Sheila Cherfilus-McCormick elaboró un sofisticado esquema para lograr que a una empresa fundada por su madre y padrastro se le otorgaran $5,000,000 de dólares de fondos de la FEMA. (Crédito: Terry Renna / AP)

Al respecto, Mike Johnson señaló que, ante la evidencia detectada en contra de la congresista en cuestión su expulsión es prácticamente un hecho.

“Siempre he defendido con ahínco el debido proceso aquí. Creo que, en el caso de Cherfilus-McCormick, el Comité de Ética ha seguido todos sus procedimientos y ha encontrado hechos alarmantes. Considero que los hechos son indiscutibles a estas alturas, por lo que creo que este organismo llegará al consenso de que debe ser expulsada. Es decir, sin duda, esto justifica la medida”, indicó durante un acercamiento con algunos periodistas.

Por su parte, Anna Paulina Luna, representante por Florida, refrendó la posición del presidente de la Cámara de Representantes.

“Tenemos su votación de expulsión lista para ser convocada el día 21. O renuncia o será expulsada. Esas son sus dos opciones. Así que Estados Unidos está al tanto: Sheila robó 5 millones de dólares de fondos de FEMA”, enfatizó.

En caso de concretarse, la demócrata Sheila Cherfilus-McCormick se convertirá en la séptima representante en ser expulsada del Congreso.

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