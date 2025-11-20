Representante demócrata es acusada por presuntamente desviar $5,000,000 de dólares de fondos de la FEMA

El Departamento de Justicia dio a conocer que Sheila Cherfilus-McCormick, representante por Florida, está acusada por presuntamente haber desviado $5,000,000 de dólares de fondos de la de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para financiar su campaña.

Los fiscales que investigan el caso sostienen que, en julio de 2021, la demócrata nacida en Brooklyn y su hermano, Edwin, recibieron a un pago indebido en fondos de FEMA destinado a una empresa de atención médica de su propiedad.

En ese momento, la actual congresista fungía como directora ejecutiva de dicha compañía y en lugar de devolver los fondos optó por desviarlos a través de múltiples cuentas, esto para tratar de “disfrazar” su origen.

Al revelarse la acción fraudulenta, la fiscal general Pam Bondi emitió un comunicado definiéndola como abuso de poder.

“Utilizar fondos destinados a la ayuda en casos de desastre para el enriquecimiento personal es un delito particularmente egoísta y cínico. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal. Seguiremos los hechos de este caso y se hará justicia”, indica parte de la misiva.

Sheila Cherfilus-McCormick se habría apoyado en su hermano y en una empleada para desviar fondos de la FEMA. (Crédito: Wilfredo Lee / AP)

En caso de comprobarse que Cherfilus-McCormick es culpable, podría enfrentar una condena de más de 50 años de prisión. Sin embargo, si su equipo legal se muestra hábil podría reducir la penalidad bajo el argumento de ser delincuente primaria.

Con respecto a su hermano Edwin, su condena podría ser de hasta 35 años tras las rejas.

Cabe señalar que a la congresista demócrata también se le acusa de haber presentado una declaración de impuestos federales falsa en 2021.

Como parte de la investigación en torno a Sheila Cherfilus-McCormick, también salió a relucir el nombre de su empleada Nadege Leblanc, pues se le acusa de gestionar contribuciones adicionales mediante donantes interpuestos y de enviar los fondos de FEMA a amigos y familiares para que después esas mismas personas donaran ese dinero a la campaña asemejando que lo hacían con su propio dinero.

Por cometer dicho delito, la penalidad para la empleada sería de hasta 33 años.

