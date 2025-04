George Santos, exrepresentante republicano, es sentenciado a más de siete años de prisión

George Anthony Devolder Santos, exrepresentante republicano, fue condenado a 87 meses de prisión por cargos relacionados con robo de identidad agravado y fraude electrónico.

Después de representar durante un breve periodo al 3.º distrito congresional de Nueva York, el político de 36 años fue expulsado de la Cámara a fines de 2023.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes reveló que había utilizado fondos de campaña para efectuar excesivas compras personales incluida ropa de lujo, Botox y suscripciones a OnlyFans. Todo ello para darse una vida rodeado de glamour.

Aunque Santos aceptó ser culpable de 23 cargos en su contra, entre los que destacan fraude electrónico y robo de identidad, la jueza Joanna Seybert resultó implacable al sentenciarlo.

Mientras que los fiscales exigían la pena máxima para Santos por haber robado dinero al suplantar identidades de personas que donaron a través de tarjetas de crédito para su campaña, el cual después gastó en compras de ropa de diseñador y otros lujos.

George Santos no les ha devuelto un solo centavo a las personas a las cuales les sustrajo dinero de sus tarjetas de crédito. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Los abogados que lo representaron pedían la pena mínima de dos años bajo el argumento de que su cliente es un hombre gay de 36 años de un hogar roto.

No obstante, un factor decisivo para sentenciar a George Santos fue la jueza Seybert tomo en cuenta su falta de voluntad para devolver el dinero que les había hurtado a sus víctimas, pues estaba ganando dinero con apariciones en las redes sociales, un documental y podcasts.

“¿Dónde está su remordimiento? ¿Dónde lo veo? Señor Santos, las palabras tienen consecuencias. Usted fue elegido por sus palabras, la mayoría de las cuales fueron mentiras”, le indicó la magistrada antes de sentenciarlo.

“Le ofrezco mis más sinceras disculpas. No puedo reescribir el pasado, pero puedo controlar el camino por delante, he hecho lo mejor que he podido”, expresó sollozando el controversial neoyorquino.

Como parte del acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, Santos además deberá pagar $373.749,97 dólares como compensación para las víctimas de sus delitos.

De esta manera, la jueza Joanna Seybert dictaminó que el político debe entregarse a las autoridades antes del 25 de julio.

