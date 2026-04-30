Sheinbaum dice que si no existen “pruebas claras” de EE.UU. de que Rubén Rocha está ligado al narco, el asunto “es político”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura sobre las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha, y dijo que si no existen pruebas claras de que el gobernador de Sinaloa está ligado al narcotráfico, se considerará como un asunto político.

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo que esas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de Estados Unidos) es político”, afirmó.

La mandataria mexicana aseguró que si la investigación de Fiscalía General de la República arroja que hay elementos suficientes en la acusación contra Rubén Rocha, se actuará bajo derecho y no se va a encubrir a nadie.

“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes, irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre, de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito”, aseguró.

Tras dar lectura a un comunicado sobre su postura dentro de su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo advirtió que no permitirá la intromisión o injerencia de ningún gobierno extranjero en asuntos del país.

“Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, expuso en su comunicado.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera públicos cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán (capital del estado), a quienes vincula con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.