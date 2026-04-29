Gobierno de EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narco

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron este miércoles una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Dicha acusación menciona que Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de alto rango de Sinaloa, utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del crimen organizado, facilitando así el ingreso de drogas letales a territorio estadounidense.

“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener ganancias”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Se les dijo: pongan sus barbas a remojar.

EE.UU. acusa oficialmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de narcotráfico y corrupción.

👉 Como he explicado anteriomente: la clave está en la acusación por "conspirar", es decir, los fiscales de EE.UU. no necesitan demostrar… pic.twitter.com/ofDQTpoLv6 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) April 29, 2026

“Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas y sometido a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos”, señala la acusación publicada por la Fiscalía de Estados Unidos,

“Ciertos agentes de policía en México, incluyendo a algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del Cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación”, se añade.

Otros de los señalados por EE.UU. junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, actual senador de México en representación de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, empresario de Sinaloa que ocupó el cargo

de secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Aviles, jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

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