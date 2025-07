¿El gobernador de Sinaloa sigue órdenes de Los Chapitos? Periodista mexicano dice que hay pruebas

Justo a un año de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, el periodista Ricardo Ravelo, reportero especializado en temas de narcotráfico, aseguró en entrevista radiofónica que el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya opera para Los Chapitos y que existen audios que lo comprueban.

Ravelo afirmó que la entrega del capo fue pactada y que el mandatario estatal habría recibido instrucciones directas de los líderes del cártel para facilitar su captura y posible entrega a Estados Unidos.

Según Ravelo, los audios obtenidos por el periodista José Luis Montenegro muestran cómo Rocha Moya consultó con Los Chapitos si debía asistir a una reunión en la que se discutió la posible entrega de “El Mayo”. En uno de los registros, el gobernador pregunta si debe acudir, y la respuesta sería “tú valóralo”.

Además, Ravelo señala que Rocha Moya habría viajado en un avión del empresario Vizcarra, socio de “El Mayo”, en una operación que, según el periodista, fue coordinada por “Los Chapitos”.

Ravelo afirmó que la participación del gobernador en la entrega de “El Mayo” Zambada indica una protección institucional, ya que uno de los escoltas que acompañaba al capo en su captura era un policía estatal.

Además, indicó que en México prevalece un pacto de impunidad, donde altos funcionarios estarían implicados en la protección del crimen organizado.

“Un gobernador no se puede mover de esa manera a nivel del crimen organizado si el poder de la República no está informado o no se lo instruyeron. Cuando dice López Obrador en conferencia de prensa que no se dieron cuenta, que no sabían nada, todo eso fue un cuento… Lo que impera en este gobierno es un pacto de impunidad donde está implicado el propio fiscal Gertz Manero”, acusó Ravelo en entrevista con Enrique Hernández Alcázar en WRadio.

Criticó también la actuación del gobierno mexicano tras la captura, señalando que, dos días después, solicitó la extradición de “El Mayo” a Estados Unidos, en un movimiento que, según el periodista, busca evitar que el capo revele redes de complicidad política, empresarial y militar que protegieron al Cártel de Sinaloa.

El periodista afirmó que “El Mayo” ha enviado cartas desde prisión en las que denuncia haber sido emboscado y trasladado contra su voluntad, y advierte sobre un posible “colapso” en la relación bilateral si no lo regresan a México.

Fractura en el Cártel de Sinaloa y crisis de violencia

Ravelo explicó que, a un año de la caída de “El Mayo”, la crisis de violencia en Sinaloa persiste, y que la fractura interna en el Cártel de Sinaloa dificulta la pacificación.

Señaló que la confrontación entre las facciones del cártel y la falta de una estrategia efectiva mantienen al Estado en una situación de impunidad y violencia, pues éste no tiene la capacidad para lograr la pacificación en Sinaloa. Para ello “tendría que barrer con todo el Cartel de Sinaloa”.

Los hechos señalados por Ravelo serán parte de la próxima publicación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, según ADN diario. Junto con José Luis Montenegro preparan un libro que reconstruirá los entretelones de la captura de “El Mayo” Zambada, incluyendo detalles sobre los pactos y la protección institucional.

