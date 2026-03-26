Secretario de Defensa reza en el Pentágono pidiéndole a Dios que “les rompa los dientes a los impíos”

Pete Hegseth, secretario de Defensa, fue captado durante un servicio religioso celebrado en el Pentágono desde donde le pidió a Dios que “les rompa los dientes” a quienes se rebelan en contra de su voluntad.

El ex presentador de televisión leyó una oración, al parecer pronunciada por primera vez por un capellán ante las tropas en enero, previo a la operación militar lanzada para capturar al ex presidente venezolano Nicolás Maduro.

Sin embargo, en esta ocasión el fervor cristiano Hegseth estuvo dirigido en contra de los iranís.

“Contemplen ahora a los impíos que se alzan contra su justicia y la paz de los justos. Quiebra la vara del opresor, frustra los planes malvados y rompe los dientes de los impíos. ¡Que perezca el mal con el soplo de tu ira!

Concédele a este grupo de trabajo objetivos claros y justos para la violencia. Protégelos como un escudo, salvaguarda a los inocentes y a quienes se encuentran entre ellos, que sus flechas sean como las de un guerrero experto que no regresa con las manos vacías. Que cada proyectil dé en el blanco contra los enemigos de la justicia y de nuestra gran nación”, rezó frente a cientos de militares congregados en el en el Pentágono para escucharlo hablar.

Pete Hegseth no ha dejado de generar controversia desde que fue designado por Donald Trump como secretario de Defensa. (Crédito: Andrew Harnik / AP)

El mensaje del secretario de Defensa se tornó todavía más bizarro al tratar de sembrarles a sus subordinados la idea de que son parte de una guerra librada entre el bien y el mal.

“Preserven sus vidas, fortalezcan su determinación y que se haga justicia con prontitud y sin remordimientos, para que el mal sea rechazado y las almas malvadas sean entregadas a la condenación eterna que les está preparada”, expresó.

El hecho de que Pete Hegseth haya incluido a la religiosidad cristiana como parte de las actividades de la milicia estadounidense propició que la asociación Americanos Unidos por la Separación Iglesia-Estado (Americans United o AU) haya presentado una demanda legal exigiendo no continuar adelante con ese tipo de prácticas en la milicia estadounidense.

“Aunque estos servicios religiosos se presenten como voluntarios, existe presión sobre los empleados federales para que asistan con el fin de complacer a sus jefes”, señala una declaración de la AU.

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