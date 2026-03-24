Ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea advierte que Irán puede resistir hasta dos años en guerra

James Marks, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, vislumbra que la capacidad de Irán para soportar un conflicto bélico frente a Estados Unidos podría ser de hasta un par de años como mínimo.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS Now, el militar en retiro señaló que, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump, mediante las cuales asegura estar a punto de lograr la rendición de la República Islámica, eso quizá está muy alejado de la realidad, pues Irán está preparado para continuar soportando los bombardeos e incluso para resistir una ofensiva por tierra.

“No veo que el régimen se rinda. No veo que el régimen se dé por vencido. Es como en Monty Python y el Santo Grial, donde dicen ‘es solo un rasguño’. Ya sabes, les están cortando los brazos y las piernas, pero van a resistir. Y creo que van a poder resistir un par de años, como mínimo”, indicó.

En junio del año pasado, Irán fue atacado por primera vez a través de la denominada “Guerra de los 12 días”, ofensiva militar realizada de manera conjunta por tropas estadounidenses e israelíes hasta lograr un alto al fuego para negociar poner fin al proyecto de enriquecimiento de uranio llevado a cabo por el gobierno de Teherán.

Desde que antes de ser atacados por Estados Unidos, los iranís ya tenían una gran reserva de drones y no han frenado su producción. (Crédito: Ejército iraní vía AP)

Sin embargo, durante el intercambio de ofensivas, Irán disparó más de 500 misiles balísticos y drones sobre puntos ubicados en la nación judía impactando sólo 10% de dicho arsenal que logró a travesar el sistema de defensa conocido como “la Cúpula de Hierro”.

El punto de controversia es que Trump había señalado que la ofensiva iniciada a partir del 28 de febrero sería corta y, poco a poco, ha modificado de tal manera que el conflicto bélico ya entró en su cuarta semana sin que todavía se vea un final en el horizonte, pues la Casa Blanca le solicitó al Congreso $200 mil millones de dólares en fondos adicionales para su campaña militar en Medio Oriente.

“Este régimen iraní y Estados Unidos se miden con estándares completamente distintos. A Irán no le importa nada en su ámbito interno. Solo quieren sobrevivir. Y luego está Estados Unidos, que tiene que atender a múltiples grupos de interés, tanto a nivel global como interno. Y eso lo complica muchísimo”, subrayó general de división retirado a quien en el ambiente militar se le conoce como “Spider”.

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