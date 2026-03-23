Trump baja amenazas y propone que EE.UU. e Irán controlen el paso de Ormuz

En un giro inesperado que ha sacudido los tableros diplomáticos y los mercados energéticos, el presidente Donald Trump aseguró que el estratégico Estrecho de Ormuz podría reabrir “pronto”. El mandatario no solo asomó el fin del bloqueo, sino que puso sobre la mesa una propuesta que hasta hace poco parecía impensable: un control “conjunto” de la vía marítima entre Estados Unidos e Irán.

“Se abrirá pronto si esto funciona”, declaró Trump a la prensa, refiriéndose a las negociaciones que, según su administración, ya están en marcha para detener el conflicto bélico iniciado a finales de febrero. Al ser cuestionado sobre quién tendría el mando en la zona por donde transita el 20% del petróleo mundial, el presidente fue tajante: “Tal vez yo. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea”.

El estrecho permanece bloqueado por Irán tras la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que ha generado preocupación internacional por el impacto en el suministro de crudo.

President Trump provides an update on negotiations with Iran.



"They want very much to make a deal. We'd like to make a deal, too." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/amrrYVfPet — The White House (@WhiteHouse) March 23, 2026

Negociaciones bajo incertidumbre y desmentidos

El optimismo de la Casa Blanca se sustenta en una serie de contactos de alto nivel liderados por Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario. Según Trump, sus enviados han mantenido diálogos “perfectos” con un líder iraní al que describió como un político “respetado”, distanciándose de la figura de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, cuya supervivencia o paradero actual es objeto de especulación para Washington.

“Estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado. Hemos aniquilado gran parte del liderazgo previo, pero este interlocutor me parece muy razonable y fiable”, afirmó el republicano desde el aeropuerto de Mar-a-Lago. Entre los puntos clave del posible acuerdo, Trump subrayó la desnuclearización total de la República Islámica y el decomiso del uranio enriquecido por parte de Estados Unidos. Como gesto de buena voluntad, el presidente ordenó una pausa de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética iraní.

🚨 President Donald J. Trump calls for a pause on all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a five-day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions. pic.twitter.com/N15CTRvikT — The White House (@WhiteHouse) March 23, 2026

Sin embargo, desde Teherán la versión fue rechazada. Medios estatales iraníes, citando a funcionarios, negaron que existan negociaciones en curso con Washington y calificaron las declaraciones de Trump como parte de una “guerra psicológica”. También advirtieron que el estrecho de Ormuz no volverá a la normalidad en el corto plazo.

Israel mantiene ofensiva y guarda silencio

En paralelo, el gobierno de Benjamin Netanyahu no ha confirmado su postura sobre las supuestas conversaciones. No obstante, Trump aseguró que Israel “estará muy contento” con cualquier acuerdo que se alcance.

El escenario se desarrolla en medio de versiones contradictorias y una escalada militar que no muestra señales claras de desescalada inmediata, pues mientras Trump vaticina que Israel estará “muy contento” con un pacto que garantice su seguridad a largo plazo, Netanyahu mantiene silencio administrativo sobre la diplomacia estadounidense.

"What exactly are you looking for in these talks, Mr. President?"@POTUS: "We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon — not even close to it — low key on the missiles, we want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust… I think we're going to get that." pic.twitter.com/iNvONgeTGZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Lejos de las mesas de negociación, el ejército israelí anunció una “ofensiva a gran escala” contra objetivos en Teherán y el sur del Líbano, intensificando la presión militar mientras Washington busca una salida política.

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