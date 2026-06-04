Nuevo ataque de EE.UU. a una lancha en el Pacífico deja dos muertos

El ejército estadounidense atacó el miércoles una embarcación acusada de contrabando de drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de dos hombres, en el marco de la campaña que la administración Trump lleva a cabo desde hace meses contra presuntos narcotraficantes en Latinoamérica.

Este último ataque eleva a al menos 207 el número de personas muertas en ataques a embarcaciones por parte del ejército estadounidense desde que el gobierno comenzó a atacar a quienes denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Como en la mayoría de las declaraciones militares sobre ataques en el Pacífico oriental y el Mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos afirmó haber atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

El ejército no presentó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un video publicado en X mostraba una lancha a gran velocidad antes de incendiarse.

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking? pic.twitter.com/wCHvnSJf3O — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

Donald Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses.

Sin embargo, su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques a embarcaciones, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo responsable de muchas sobredosis mortales suele traficarse a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con productos químicos importados de China e India.

Los ataques han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de algunos legisladores demócratas y expertos en derecho militar.

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