Niña de 3 años muere tras quedar atrapada en una cocinita de juguete mientras estaba al cuidado de una niñera en Florida

Las autoridades de Boynton Beach, Florida, investigan la muerte de una niña de tres años que falleció días después de quedar atrapada en una cocinita de juguete mientras permanecía bajo el cuidado de una niñera.

El accidente ocurrió la mañana del 23 de julio en una vivienda del condado de Palm Beach. La menor fue trasladada de emergencia a un hospital en estado crítico y murió el 27 de julio, informaron las autoridades.

La niña se encontraba con su hermano cuando ocurrió el accidente

De acuerdo con el Departamento de Policía de Boynton Beach, los dos niños estaban al cuidado de una niñera, quien salió de la vivienda y dejó a su cónyuge a cargo de ambos.

Según la versión policial, el adulto permanecía en el piso superior de la casa mientras los menores jugaban en la sala de estar. Durante ese tiempo, bajaba ocasionalmente para supervisarlos y llevarles refrigerios.

Fue en una de esas revisiones cuando encontró a la niña con la cabeza atrapada en una cocinita de juguete.

“El cónyuge retiró a la menor e inmediatamente comenzó a realizar maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de los equipos de emergencia”, indicó la policía en un comunicado.

El hermano explicó cómo ocurrió el incidente

Las autoridades señalaron que el hermano de la víctima relató que algunos juguetes habían caído dentro de la estructura del juego infantil.

Según su testimonio, la niña intentó recuperarlos y quedó atrapada.

Los agentes acudieron a la vivienda, ubicada en la comunidad Meadows of Boynton Beach, poco después de las 11:00 de la mañana, tras recibir una llamada que alertaba sobre una menor que estaba inconsciente y no respiraba.

Cuando los oficiales llegaron al lugar iniciaron maniobras de reanimación antes de que personal de Boynton Beach Fire Rescue trasladara a la niña a un hospital local.

Pese a los esfuerzos médicos, la menor murió cuatro días después.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la causa oficial de la muerte.

La investigación continúa y no hay cargos

La Policía de Boynton Beach informó que la investigación permanece abierta y que, por el momento, no se han presentado cargos contra ninguna persona.

Vecinos de la familia describieron a la menor como parte de una familia muy querida en la comunidad.

Una residente identificada como Michelle declaró a un medio local que no puede imaginar el dolor que enfrenta la madre tras la pérdida de su hija y aseguró que desde el accidente “se siente un ambiente de tristeza en toda la calle”.

Tras el caso, Kathy Wall, presidenta de Safe Kids Palm Beach County, hizo un llamado a padres y cuidadores para mantener una supervisión activa de los menores.

“Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, son nuestro futuro, y debemos estar presentes para ellos todos los días”, afirmó.

La especialista agregó que la supervisión constante es una de las principales medidas para prevenir accidentes infantiles dentro del hogar.

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