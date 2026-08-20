Estados Unidos cancela casi 900 visas por turismo de nacimiento con nuevo grupo de investigación

El gobierno del presidente Donald Trump avanza en su estrategia contra el llamado “turismo de nacimiento”, es decir, agencias que promueven entre embarazadas viajes a los Estados Unidos para que den a luz a sus bebés.

Desde el 12 de agosto, cuanto fue creado el grupo especial en el Departamento de Estado para investigar estos casos, la administración Trump ha cancelado casi 900 visas de personas sospechosas de pertenecer a redes que buscan que bebés nazcan en EE.UU.

“Puedo decir que hemos revocado casi 900 visas solo desde que se lanzó este grupo de trabajo, y eso se suma a las acciones que hemos tomado desde el comienzo de esta administración para cerrar las redes de turismo de maternidad en todo el mundo”, indicó Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado en una entrevista en Fox News.

Agregó que la administración mantendrá sus esfuerzos contra este tipo actividad lucrativa promovida por algunos grupos, lo que calificó como “un fenómeno global”, para “vender la ciudadanía estadounidense”, a través de paquetes de viajes turísticos que ofrecen atención médica para embarazadas.

“Esto incluye anunciar un mundo que dicen que no tiene fronteras o que ofrece ciudadanía automática, disfrazándose de servicios de salud”, acusó Pigott. “Cuando en realidad, se trata de esta práctica insidiosa del turismo de maternidad”.

Afirmó que las personas utilizan sus visas de viaje para fines distintos por lo cual se emiten, incluso que los gastos médicos podrían incluso ser pagados por los contribuyentes estadounidenses, aunque no mostró datos que confirmen tal afirmación.

“Y luego, además de defraudar a los funcionarios consulares para obtener esa visa, luego capacitan a estas personas para que defrauden al pueblo estadounidense una vez aquí y dejen que los contribuyentes paguen sus gastos médicos”, enfatizó. “Así que este es un problema realmente apremiante”.

Desde su inicio, la actual administración ha implementado políticas contra el turismo de nacimiento o turismo de maternidad, considerando que no cualquier persona que viaja al país debería obtener la ciudanía estadounidense.

El derecho de la ciudadanía por nacimiento

Los esfuerzos del gobierno de Trump se intensificaron, luego de que la Corte Suprema confirmara que cualquier persona nacida en EE.UU. tiene derecho a la ciudadanía, como marca la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Además de una nueva orden ejecutiva, el actual gobierno creó el grupo especial que investiga posibles redes que promueven el turismo de nacimiento, para desmantelarlas y cancelar las visas a sus promotores y clientes.

El gobierno de EE.UU. tiene políticas contra el turismo por nacimiento, por lo que ha habido diversos casos de personas incluso detenidas. Por ejemplo, en 2015, en Irvine, California, agentes federales desmantelaron una empresa de turismo de maternidad que cobraba a mujeres embarazadas $50,000 dólares por alojamiento, comida y transporte, mientras sus bebés nacían en EE.UU. En 2019, varias personas enfrentaron cargos penales por este caso liderado por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que depende de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El portavoz Pigott no ofreció detalles estadísticos de qué países son las personas a quienes se canceló la visa y si hay investigaciones judiciales contra grupos establecidos en EE.UU.