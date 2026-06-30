Corte Suprema frena a Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

La Corte Suprema confirmó este martes que la ciudadanía por nacimiento se mantiene vigente. En una decisión dividida de cinco votos contra cuatro, el máximo tribunal concluyó que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato era incompatible con la 14.ª Enmienda de la Constitución, cuya interpretación histórica reconoce el derecho a la ciudadanía por nacimiento para casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense.

“Según la Constitución, son ciudadanos desde su nacimiento”, señala la decisión.

En su opinión mayoritaria, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, afirmó que existían “escasas pruebas” para respaldar la reinterpretación de la 14.ª Enmienda impulsada por la administración Trump, al considerar que la medida contradecía décadas de jurisprudencia sobre la ciudadanía por nacimiento.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts.

La decisión pone fin a una batalla legal que comenzó después de que Donald Trump firmara, en enero de 2025, una orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento. La medida fue impugnada de inmediato por organizaciones civiles y varios estados, lo que llevó a tribunales federales a suspender su aplicación hasta que el caso fue resuelto por la Corte Suprema.

¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento está establecida en la primera sección de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil.

El texto señala: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Amanda Frost, profesora de Derecho de la Universidad de Virginia, declaró tiempo atrás a CBS News que esta disposición ha sido entendida históricamente como una garantía de ciudadanía automática para prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La especialista también mencionó que las excepciones son limitadas y generalmente incluyen a hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas invasoras en territorio estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento fue incorporada a la Constitución durante la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil. Su objetivo principal fue garantizar la ciudadanía a millones de afroamericanos que habían sido esclavizados, aunque su redacción también incluyó a los hijos de inmigrantes nacidos en el país.

Trump sobre la ciudadanía de nacimiento

Donald Trump ha sostenido durante años que la ciudadanía por nacimiento ha sido interpretada de manera demasiado amplia.

El 20 de enero de 2025, horas después de asumir un nuevo mandato presidencial, firmó una orden ejecutiva en la que afirmó que la Decimocuarta Enmienda “nunca se ha interpretado en el sentido de extender la ciudadanía universalmente a todas las personas nacidas dentro de Estados Unidos”.

La orden buscaba limitar el reconocimiento automático de ciudadanía para ciertos niños nacidos en el país cuyos padres estuvieran en Estados Unidos de manera temporal o sin autorización migratoria.

La medida enfrentó impugnaciones inmediatas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles, fiscales estatales y grupos de inmigrantes. Diversos jueces federales suspendieron su aplicación mientras avanzaban los litigios.

Desde entonces, la administración Trump ha defendido que el alcance de la cláusula de ciudadanía debe ser revisado por los tribunales, mientras que sus opositores sostienen que la interpretación constitucional ha permanecido estable durante más de un siglo.

La Corte Suprema analiza ahora el tema en medio de un intenso debate legal, político y migratorio que podría convertirse en una de las decisiones más relevantes del año del país.

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