¿Cuáles fueron las últimas palabras de Christa Pike antes del fallido intento de ejecución?

Christa Pike, de 50 años, llevaba décadas en el corredor de la muerte de Tennessee y el miércoles enfrentó el momento en que debía cumplirse su sentencia por el asesinato de Colleen Slemmer. Antes de recibir la inyección letal, la mujer tuvo la oportunidad de despedirse de los testigos y pronunció unas palabras que terminaron teniendo un significado distinto después de que sobreviviera al procedimiento.

“Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor”, dijo Pike antes de que comenzara la ejecución. Sin embargo, aquellas no serían sus últimas palabras. Después de recibir la primera dosis del medicamento utilizado para terminar con su vida, Pike volvió a hablar y comenzó a quejarse de un fuerte dolor en uno de sus brazos.

Las palabras con las que pensaba despedirse

Los periodistas que presenciaron la ejecución recogieron distintos detalles de los minutos previos al procedimiento. Según The Independent, Pike expresó amor tanto hacia las personas que la apoyaban como hacia quienes estaban en su contra. Associated Press también informó que dijo estar lista para ser libre y describió aquel momento como un día feliz.

Antes de recibir los medicamentos, Pike permaneció junto a su consejero espiritual, con quien cantó mientras esperaba el comienzo del procedimiento. El proceso de ejecución se realizó después de que una disputa judicial mantuviera en suspenso la sentencia durante varias horas.

Pike debía convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, pero la noche del miércoles terminó de una manera completamente distinta a la prevista por las autoridades.

Una suspensión cambió el rumbo de la ejecución

La ejecución estuvo cerca de quedar suspendida definitivamente ese mismo miércoles. Una corte había ordenado detener temporalmente el procedimiento mientras revisaba los últimos recursos presentados por los abogados de Pike.

La pausa se produjo cuando los testigos ya estaban en la prisión. Más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión con una votación de 6-3, permitiendo que Tennessee continuara con la sentencia.

Pike fue llevada finalmente a la cámara de ejecución alrededor de las 7:30 de la noche, hora local. Allí fue sujetada a una camilla y comenzó la administración de pentobarbital, el medicamento utilizado por Tennessee en su protocolo de inyección letal.

“Siento que mi brazo está a punto de estallar”

Después de recibir la primera dosis, Pike no murió como estaba previsto. Los periodistas que se encontraban como testigos pudieron escuchar que seguía respirando y que todavía podía reaccionar.

En ese momento, Pike comenzó a quejarse de un fuerte dolor en el brazo. La periodista Tori Gessner, de WKRN, relató que la mujer aseguró que sentía como si su brazo estuviera a punto de estallar. La molestia parecía concentrarse en un punto específico y Pike llegó a señalarlo mientras intentaba entender qué estaba pasando durante el procedimiento.

Poco después, Pike preguntó si esa sensación era parte de lo que debía ocurrir durante la aplicación del medicamento. Su pregunta fue reportada como: “¿Esto pasa así?”. La escena llamó la atención de los periodistas que presenciaban la ejecución porque, pese a haber recibido la primera dosis de la inyección letal, Pike seguía consciente y podía hablar.

La primera dosis no fue suficiente

Las cortinas que separaban la cámara de ejecución de los periodistas fueron cerradas y abiertas en distintos momentos. Cuando los testigos pudieron volver a escuchar lo que ocurría, reportaron respiraciones, ronquidos, jadeos y gemidos.

Al comprobar que la primera administración no había provocado la muerte de Pike, los funcionarios recurrieron a una segunda dosis de pentobarbital.

El segundo intento tampoco tuvo el resultado esperado. Según Associated Press, los testigos continuaron escuchando la respiración y los ronquidos de Pike durante un periodo prolongado después de que recibió la segunda dosis.

La situación dejó a las autoridades ante un escenario que ahora deberá ser revisado: el procedimiento contemplaba qué hacer si la primera dosis no provocaba la muerte, pero el caso de Pike terminó planteando dudas sobre qué hacer después de una segunda dosis fallida.

Los testigos fueron retirados de la prisión

Cerca de las 8:53 de la noche, los periodistas que presenciaban la ejecución fueron retirados del lugar. Poco después llegaron vehículos de emergencia a la prisión.

Pike fue trasladada posteriormente a un hospital externo, donde recibió atención médica para mantenerla con vida. Sus abogados informaron después que la mujer se encontraba en estado crítico y que todavía no tenían información precisa sobre su pronóstico.

Uno de los principales temores de la defensa es que el procedimiento haya provocado algún daño cerebral debido al tiempo que pudo haber transcurrido antes de que recibiera atención médica de emergencia. Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente si sufrió una lesión de ese tipo.

Sus abogados ya habían cuestionado la inyección letal

La defensa de Pike sostiene que existían razones para preocuparse por la forma en que se administraría el medicamento. Los abogados habían señalado que la mujer tenía antecedentes de problemas con sus venas y dificultades durante las extracciones de sangre.

Según su equipo legal, esas condiciones fueron una de las razones por las que Pike pidió utilizar otro método de ejecución en lugar de la inyección letal.

Después del procedimiento, sus abogados afirmaron que las dificultades que habían advertido antes de la ejecución terminaron apareciendo durante el intento, y cuestionaron la preparación médica disponible para responder a una emergencia.

Una posible explicación médica

Las autoridades todavía no han establecido públicamente qué provocó el fallo. El médico Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y experto consultado por el equipo legal de Pike, planteó una posible explicación relacionada con la administración del pentobarbital.

Según Zivot, el medicamento pudo no haber alcanzado una concentración suficiente en la sangre para producir los efectos esperados sobre la respiración y el sistema cardiovascular.

El especialista también señaló que una administración incorrecta podría explicar el intenso dolor que Pike describió en el brazo. Además, advirtió que una falta prolongada de oxígeno podría provocar una lesión cerebral, aunque todavía no se sabe si eso ocurrió en el caso de Pike.

Tennessee suspendió las próximas ejecuciones

Después de lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente para revisar las circunstancias del procedimiento.

Lee también suspendió las ejecuciones que estaban programadas en Tennessee para 2026 mientras se revisa el caso. La investigación deberá determinar qué ocurrió con la administración de los medicamentos y cómo respondieron los funcionarios cuando quedó claro que Pike continuaba con vida.

Por ahora, las autoridades no han anunciado si intentarán ejecutar nuevamente a Pike ni qué procedimiento se seguiría en caso de que su sentencia vuelva a programarse.

El crimen por el que Pike fue condenada

Pike fue condenada a pena de muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. En el crimen también participaron otras dos personas, pero Pike fue la única que recibió una sentencia capital.

La mujer permaneció aproximadamente 31 años en el corredor de la muerte antes de que Tennessee intentara ejecutar su condena.

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