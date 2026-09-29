¿Quién es Christa Pike? Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en más de 200 años

Christa Pike, de 50 años, podría convertirse el miércoles en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. La mujer permanece en el corredor de la muerte desde 1995 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando tenía 18 años.

La ejecución está programada mediante inyección letal, después de que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazara su solicitud de clemencia. Sus abogados todavía buscan vías legales para intentar detener el procedimiento.

Si se cumple el calendario previsto, Pike será también la única mujer ejecutada en Tennessee en los últimos 200 años, según investigaciones sobre la historia de la pena capital en el estado.

Pike dice que no teme morir

En una carta escrita antes de conocer la decisión del gobernador, Pike aseguró que no tiene miedo a morir, aunque sí expresó preocupación por el proceso de ejecución. El documento fue entregado a su consejero espiritual, el reverendo Mikey Noechel.

Pike aseguró sentirse en paz sin importar cuál fuera el resultado de su petición de clemencia. También agradeció a las personas que habían intentado convencer al gobernador de intervenir para detener la ejecución.

El asesinato que llevó a Pike al corredor de la muerte

Pike fue encarcelada en 1995, el mismo año en que asesinó a Slemmer, una joven de 19 años que estudiaba con ella en el Job Corps Center de Knoxville.

Según los registros judiciales, el conflicto habría comenzado por comentarios que Slemmer realizó sobre la relación sentimental de Pike.

El ataque ocurrió en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee. Los documentos del juicio indican que Slemmer fue golpeada y apuñalada repetidamente con un cuchillo de carnicero y un cúter. La agresión se prolongó entre 30 minutos y una hora, según los registros del caso.

Cuando las autoridades encontraron el cuerpo, Slemmer presentaba heridas extremadamente graves y tenía pentagramas grabados en la frente y el pecho.

Los detalles del asesinato provocaron una fuerte reacción pública en los años 90, una época marcada en Estados Unidos por el llamado “pánico satánico”.

Algunos compañeros de clase declararon que Pike habló posteriormente sobre el crimen y que habría dicho que conservó un fragmento del cráneo de Slemmer como “recuerdo”.

Otros dos jóvenes participaron en el crimen

Los registros judiciales señalan que Pike no actuó sola. Su entonces novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson también estuvieron involucrados.

Shipp tenía apenas 17 años cuando ocurrió el asesinato. Por su edad no podía recibir una condena a muerte y terminó sentenciado a cadena perpetua. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada el año pasado y el caso volverá a revisarse a finales de 2031.

Peterson, en cambio, testificó contra Pike durante el juicio y recibió una condena que posteriormente le permitió acceder a la libertad condicional.

La defensa cuestiona la condena de muerte de Pike

Aunque Pike confesó el asesinato, sus abogados han concentrado sus recursos en la sentencia y en las circunstancias que rodearon a su clienta cuando cometió el crimen.

Uno de sus principales argumentos es la edad de Pike. Tenía 18 años cuando asesinó a Slemmer y recibió la condena a muerte a los 20.

La defensa sostiene que, si hubiera sido apenas unos meses más joven, no habría podido recibir la pena capital bajo las leyes de Tennessee.

En 1996, Pike se convirtió en la mujer más joven condenada a muerte durante la era moderna de la pena capital en Estados Unidos.

Décadas después, sus abogados argumentan que los conocimientos actuales sobre la juventud, el desarrollo cerebral y la salud mental podrían haber cambiado la manera en que un jurado evaluaría su caso.

Abusos y problemas de salud mental

La defensa también ha puesto sobre la mesa la historia personal de Pike. Sus abogados aseguran que sufrió abuso sexual infantil, abandono y negligencia, además de diversos problemas psicológicos.

Entre las condiciones señaladas aparecen trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar y daño cerebral congénito.

El equipo legal sostiene que estos antecedentes no fueron presentados de manera adecuada durante el juicio original y que deberían ser considerados al analizar si la condena de muerte sigue siendo apropiada.

En una opinión judicial de 2018, la jueza federal Jane Stranch también abordó las dudas relacionadas con la juventud de Pike cuando cometió el crimen.

Aunque coincidió con el rechazo de una de sus apelaciones, Stranch señaló que el caso planteaba interrogantes sobre la inmadurez juvenil y la posibilidad de que una persona cambie considerablemente con el paso de los años.

Pike cambió durante su encarcelamiento, dice defensa

El equipo legal de Pike sostiene que la mujer que actualmente se encuentra en prisión es muy diferente de la joven que cometió el asesinato.

Sus abogados describen a la actual Pike como una mujer arrepentida, que recibe tratamiento para sus problemas de salud mental y que brinda apoyo a otras mujeres encarceladas.

Luke Ihnen, uno de sus abogados, señaló que durante los días previos a la posible ejecución Pike se ha preocupado especialmente por su familia, sus amigos y su equipo legal.

En su petición de clemencia, Pike también reconoció la gravedad de sus actos. Afirmó que necesitó años para comprender el impacto del asesinato y admitió que había arrebatado la vida de una hija, una hermana y una amiga.

Casi 31 años en el corredor de la muerte

Otro de los aspectos centrales del caso es el tiempo que Pike ha pasado encarcelada. Durante buena parte de sus años en prisión fue la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee.

Sus abogados denunciaron que esa situación la mantuvo durante décadas prácticamente aislada del resto de la población penitenciaria.

En 2024, una demanda presentada por su equipo legal terminó en un acuerdo con el estado que le permitió tener más oportunidades de relacionarse con otras reclusas. Sin embargo, la situación volvió a cambiar antes de la ejecución.

Según sus abogados, Pike fue trasladada nuevamente a aislamiento solitario al acercarse la fecha prevista para su muerte. El protocolo de Tennessee contempla 14 días de confinamiento antes de una ejecución mediante inyección letal.

Naciones Unidas pidió revisar el caso

La situación de Pike también ha llamado la atención fuera de Estados Unidos. Expertos de Naciones Unidas se sumaron a organizaciones defensoras que pidieron al gobernador Lee que conmutara la condena.

Sus argumentos se centran en varios factores: los abusos de su infancia, sus problemas de salud mental, la edad que tenía cuando cometió el asesinato y las décadas que ha pasado en el corredor de la muerte.

Expertos de la ONU también han cuestionado si el prolongado aislamiento al que estuvo sometida puede considerarse una forma de trato contrario a los derechos humanos.

Una ejecución poco común en EE.UU.

Las mujeres representan una pequeña parte de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, alrededor del 1% de los condenados a muerte son mujeres. De unas 2.000 personas que actualmente enfrentan esta pena en el país, aproximadamente 45 son mujeres.

California concentra a 17 de ellas, aunque ese estado mantiene una moratoria sobre las ejecuciones y no ha realizado ninguna en más de 20 años.

El caso de Pike es especialmente particular por la edad que tenía cuando cometió el crimen y por el tiempo que lleva encarcelada.

Si la ejecución se lleva a cabo, sería además la única persona ejecutada durante la era moderna de la pena capital en Estados Unidos que tenía entre 18 y 20 años al cometer su delito, según los datos citados en el caso.

El gobernador rechazó la clemencia

El gobernador Bill Lee rechazó el lunes la petición de clemencia de Pike, una decisión que dejó abierta la posibilidad de que la ejecución avance según lo previsto. La defensa, sin embargo, continúa recurriendo ante los tribunales.

Mientras sus abogados insisten en el cambio de Pike, su historial de abusos y sus problemas de salud mental, los registros del caso mantienen la condena dictada por el asesinato de Slemmer.

Pike permanece a la espera de la decisión definitiva. Si Tennessee lleva a cabo la ejecución este miércoles, su muerte marcará un precedente histórico para el estado y pondrá fin a casi tres décadas de permanencia en el corredor de la muerte.

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