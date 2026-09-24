Exgerente de Wendy’s es acusada de atar a un empleado neurodivergente a una parrilla

Una exgerente de Wendy’s fue arrestada en Tennessee después de admitir que ató a un empleado neurodivergente a una parrilla del restaurante, en un incidente que, según ella, formaba parte de una tendencia de TikTok.

Michiko Burton, de 19 años, fue acusada de agresión simple, un delito menor, y privación ilegal de la libertad por el Departamento de Policía de Murfreesboro.

Burton habló con los investigadores el 6 de septiembre y reconoció haber atado al trabajador. De acuerdo con el reporte citado por Fox 8, aseguró que lo hizo como parte de una tendencia de TikTok y que se trataba de una broma.

El incidente fue remitido a los Servicios de Protección de Adultos y detectives de la Unidad de Víctimas Especiales participaron en la investigación.

El empleado permaneció atado durante siete minutos

El trabajador neurodivergente no ha sido identificado públicamente. La policía de Murfreesboro lo entrevistó durante la investigación y, según el reporte, dijo que no estaba molesto y que no había sufrido lesiones.

Sin embargo, un video del incidente provocó preocupación entre su familia y otras personas que conocieron lo ocurrido.

El video fue grabado por otro empleado, Nicholus Murphy, quien dijo que sintió tristeza al observar la situación.

“En realidad me sentí triste por él. De hecho, quería llorar”, declaró Murphy.

Según su relato, Burton les dijo a los trabajadores que necesitaba que el empleado “se quedara quieto” mientras ella se ocupaba de su trabajo en la oficina trasera.

El trabajador habría permanecido atado al equipo de cocina durante aproximadamente siete minutos.

Murphy y la familia del empleado cuestionaron la explicación de Burton de que se trataba de una tendencia de TikTok.

“Si había una tendencia de TikTok, entonces ¿dónde está el TikTok?”, cuestionó Murphy.

La familia considera emprender acciones legales

Isaac Kimes, abogado de la familia del trabajador, calificó lo ocurrido como un episodio traumático y expresó preocupación por el impacto que habría tenido en el joven.

“Este ha sido un evento terriblemente traumático”, dijo Kimes a Fox 8.

“El joven que aparece en el video, que ahora es visto por millones de personas, no está bien”, agregó.

Kimes sostuvo que la familia considera que atar a un empleado a una parrilla es inapropiado, inseguro y degradante.

“La familia piensa, y creo que cualquiera pensaría, que es absolutamente inapropiado, inseguro y deshumanizante atar a un empleado a una parrilla”, afirmó.

El abogado también señaló que la conducta no habría sido aprobada por Dave Thomas, fundador de Wendy’s.

La familia está considerando actualmente si emprender acciones legales y solicitó a la policía que reabriera la investigación después de que el video mostrara al trabajador atado al equipo de cocina.

Wendy’s confirmó el despido de la gerente

Burton fue despedida de Wendy’s después del incidente, según confirmó el gerente general del restaurante.

Durante una reunión grabada con empleados, un gerente de área calificó lo ocurrido como “inaceptable” y confirmó que Burton ya no trabajaba en el establecimiento.

La franquicia Wendy’s of Bowling Green, que es propietaria y opera el restaurante, también condenó el comportamiento en un comunicado.

“La seguridad y el bienestar de nuestros empleados son nuestra principal prioridad”, señaló la compañía.

“Este comportamiento es incompatible con nuestros valores y con los estándares que esperamos en nuestros restaurantes”, agregó.

La franquicia indicó que, al conocer la situación, inició una investigación y tomó las medidas correspondientes.

“Seguimos comprometidos con mantener un lugar de trabajo respetuoso en el que todos los empleados sean tratados con dignidad y respeto”, señaló.

Burton quedó libre bajo fianza

Burton fue ingresada en el Centro de Detención de Adultos del condado de Rutherford con una fianza de $2,000 dólares.

La joven deberá comparecer ante el tribunal el 22 de octubre.

La investigación permanece vinculada a los Servicios de Protección de Adultos y a los detectives de la Unidad de Víctimas Especiales.

Sigue leyendo:

· Hay al menos 19 personas muertas o desaparecidas tras explosión en fábrica militar de Tennessee

· Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas