Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas

Varias personas murieron tras una devastadora explosión en una planta de fabricación de explosivos en Tennessee este viernes.

La explosión ocurrió en Accurate Energetic Systems, en McEwen, ubicada a unos 80 kilómetros al oeste de Nashville, según informaron medios como ABC News.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, confirmó a la prensa que hay varias víctimas mortales y varias personas desaparecidas, aunque no especificó cifras.

Al menos 13 personas están desaparecidas, según declaró el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates, al medio citado.

“Tenemos una investigación muy exhaustiva”, declaró Davis durante una rueda de prensa. “Esto no será algo como un accidente de coche o algo similar, simplemente limpiaremos los escombros y nos iremos. Probablemente estaremos aquí unos días“, agregó.

🚨 BREAKING: Massive Explosion at Tennessee's Accurate Energetic Systems Munitions plant!



Multiple fatalities confirmed, 19 still missing, the blast was felt 20+ miles away. Shocking CNN footage captures the chaos, industrial accident or foul play? Thoughts?… pic.twitter.com/DtvPE2MJn3 — KiiNGZ Bronson (@KiingzB) October 10, 2025

“Estamos intentando tomarnos todo el tiempo necesario en este momento. Estamos priorizando a las personas involucradas y a sus familias, y tratando de ser muy compasivos con ellas”, continuó.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Investigación de Tennessee se encuentran entre las agencias que acudieron al lugar, dijo Davis.

Accurate Energetic Systems está “cooperando con nosotros de todas las maneras posibles”, añadió. “Están tan interesados ​​en resolver esto como nosotros”.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos y dispositivos energéticos para las industrias militar, aeroespacial, de demolición y minera, según su sitio web.

Sus clientes incluyen el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, según la Asociación del Ejército de los Estados Unidos.

La explosión ocurrió a las 7:48 a. m., hora local, y destruyó uno de los edificios de la instalación, según informaron las autoridades.