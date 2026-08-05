Hirving Lozano podría cambiar de aires en la MLS

Hirving Lozano mantiene su distancia con San Diego FC, club dueño de su ficha. El delantero mexicano no ha visto ni un minuto con el club al haber sido apartado del equipo por indisciplina. Los Ángeles Galaxy serían los “salvadores del Chucky”.

Era evidente que el mexicano buscaría otro club desde que la directiva tomó la decisión de apartarlo. Sin embargo, han surgido muchos problemas y desacuerdos para formalizar su salida del equipo. No obstante, Los Ángeles Galaxy tomarían ese riesgo.

“El LA Galaxy está en conversaciones avanzadas para fichar al extremo mexicano Hirving “Chucky” Lozano, cedido del San Diego FC, varias fuentes informadas sobre la situación”, informó Tom Bogert.

?Hirving Lozano tiene negociaciones avanzadas para ser refuerzo de LA Galaxy.

*??San Diego busca darlo a préstamo por un año y con una opción de compra. "Chucky" dio luz verde al movimiento.

??Primero reportada por @tombogert pic.twitter.com/4PFmQ7KoFK — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

La cesión seria el camino más factible para Hirving Lozano. El “Chucky” aún tiene un contrato vigente con San Diego hasta diciembre de 2028. Sin embargo, aún faltaría llegar a un acuerdo entre el jugador y su nuevo club.

“Es probable que Lozano sea un jugador designado para los Galaxy si se completa un acuerdo, y aunque San Diego le dio permiso a Lozano para negociar con el Galaxy, todavía estaría en el gancho por una parte de su salario”, agregó el portal.

Hirving Lozano en Estados Unidos

El “Chucky” no dejó malas impresiones en el fútbol de Estados Unidos. En su periodo de adaptación al torneo estadounidense, Hirving Lozano tuvo participación directa en 20 goles del equipo (11 anotaciones y 9 asistencias). Estos registros en 34 encuentros.

Hirving “Chucky” Lozano hizo este golazo con San Diego. Es su gol número 8 en la actual temporada.



pic.twitter.com/DgcyuKavzi — Santiago Puente (@santipuente) August 10, 2025

Los Ángeles Galaxy ya sabe lo que significa tener a un futbolista mexicano como su máximo ídolo. En este club jugó Javier Hernández. Chicharito anotó 39 goles y concedió 7 asistencias en 83 partidos disputados en el club.

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