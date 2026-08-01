¿Cuándo fue el último partido de Hirving Lozano?

Hirving Lozano fue, por momentos, uno de los mayores exponentes del fútbol mexicano en Europa. El “Chucky” pasó de ser una pieza clave en el título de Serie A del Napoli, a estar excluido por completo de San Diego FC. Lozano sigue con su castigo.

El futbolista mexicano fue apartado de San Diego FC por problemas internos. Han pasado varios periodos de fichajes y Lozano se mantiene vinculado a la institución estadounidense. Su valor cae y su carrera continúa con un desenlace gris.

Hirving Lozano no disputa un partido oficial desde noviembre de 2025. La última vez que el “Chucky” vio acción con San Diego FC fue en un duelo de semifinales por la MLS Cup.

Aquel compromiso fue contra Vancouver Whitecaps. Hirving Lozano jugó 45 minutos en los que pudo aportar un gol en la derrota 1-3 de San Diego. 8 meses más tarde, Lozano no ha visto ni un minuto con el equipo.

Según informaciones de Transfermarkt, Hirving Lozano tiene un contrato vigente con San Diego FC hasta diciembre de 2028. Esto ha amarrado al extremo mexicano. El valor del mercado del “Chucky” sigue rondando los $3.8 millones de dólares.

La Liga MX no fue al rescate

Muchos reportes han vinculado a Hirving Lozano con los Tuzos del Pachuca. Sin embargo, los reportes recientes lo han asociado como una alternativa en las Chivas de Guadalajara y Cruz Azul. No obstante, ninguno de los clubes de la Liga MX estarían convencidos de tenerlo en su plantilla.

“Chucky’ Lozano fue ofrecido la Chivas de Guadalajara pero el presidente y dueño Amaury Vergara declinó la propuesta, pues no lo quieren en el equipo (…) también lo hicieron a Cruz Azul, pero en la institución celeste priorizaron contar con un vestidor sano en la Liga MX Apertura 2026”, detalla el reporte de TUDN.

Sigue leyendo:

– Robert Lewandowski está motivado por enfrentar a equipos mexicanos

– Antoine Griezmann pisa fuerte en su debut en la MLS

– Ya son 17 seleccionadores que no pudieron “sobrevivir” al Mundial de 2026

– Juan Carlos Osorio alza la voz para unirse a la selección de Colombia