Ingeniero de Amazon muere ahogado en el lago Tahoe tras nadar en sus aguas heladas

Yadessa Aga, un ingeniero de software de Amazon de 32 años, falleció luego de ser rescatado inconsciente de las aguas del lago Tahoe, en Nevada, en un incidente que las autoridades investigan como un aparente ahogamiento accidental.

La Oficina del Sheriff del Condado de Washoe informó que los equipos de emergencia acudieron alrededor de las 8:00 p.m. del lunes a la rampa para embarcaciones de North Sand Harbor, donde varias personas ya habían logrado sacar a Aga del agua.

Los agentes y los servicios médicos iniciaron maniobras de reanimación en el lugar, pero el hombre fue declarado muerto en la escena.

Nadó hacia unas rocas antes de desaparecer bajo el agua

Según informó la Oficina del Sheriff al San Francisco Chronicle, Aga se encontraba nadando hacia un grupo de rocas ubicadas mar adentro al caer la tarde cuando desapareció bajo el agua.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento, aunque el caso es tratado preliminarmente como un ahogamiento accidental.

Aga, residente de Austin, Texas, había visitado el lago después de asistir a una conferencia organizada por su iglesia, de acuerdo con una campaña de recaudación de fondos creada por familiares y amigos.

El peligro oculto de las aguas del lago Tahoe

Aunque Sand Harbor es reconocido por sus playas de arena y aguas cristalinas, el lago Tahoe mantiene temperaturas muy bajas incluso durante el verano.

Especialistas explican que el fenómeno se debe a la gran profundidad del lago, el deshielo constante y el ascenso de agua fría desde las capas más profundas hacia la superficie.

La campaña educativa Take Care Tahoe advierte que una inmersión repentina en estas aguas puede provocar un choque térmico, acelerando la respiración y provocando rigidez muscular, lo que dificulta que una persona pueda mantenerse a flote.

Según esa iniciativa, en promedio siete personas mueren ahogadas cada año en el lago Tahoe debido a las bajas temperaturas del agua.

Lo recuerdan como un joven talentoso y generoso

Amigos y familiares describieron a Aga como una persona amable, humilde y comprometida con su comunidad.

“Su bondad genuina, su calidez y su alegría hacían que todos se sintieran queridos y bienvenidos”, señala la campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a cubrir los gastos funerarios.

La iniciativa también destaca que era profundamente apreciado por su familia, su iglesia y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Hasta la mañana del jueves se habían recaudado más de $15,000 dólares.

De Etiopía a una carrera en Amazon

El pastor Temesgen Mengesha Dabsu, de Grace Lutheran Church, en El Cerrito, California, recordó que Aga emigró desde Etiopía para cursar estudios de posgrado en Estados Unidos antes de convertirse en ingeniero de software de Amazon.

“Era ampliamente conocido como un joven talentoso, trabajador, humilde y con un futuro prometedor. Llevaba consigo una gran esperanza para su familia y su comunidad”, expresó el religioso.

También señaló que Aga era hijo de un piloto retirado de Ethiopian Airlines.

Las muestras de condolencias también se multiplicaron en redes sociales, donde amigos lamentaron la muerte del ingeniero y destacaron su talento y calidad humana.

Mientras tanto, las autoridades indicaron que la investigación sobre la causa exacta de la muerte continúa abierta.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?