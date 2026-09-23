Edson Álvarez habría intentado violentar la intimidad del vestidor de la selección mexicana

Tal parece que a Edson Álvarez el perder la titularidad de la selección mexicana le despertó sus demonios internos, pues a la par de asumir una actitud negativa contra Erik Lira por adueñarse de su puesto y ser presunto responsable de una acusación de secuestro, ahora se suma el tratar de violentar la intimidad del vestidor al meter cámaras de televisión.

Durante el podcast de ‘Selecciona2’, el narrador Andrés Vaca comentó que el “Vasco” Aguirre fue el encargado de ponerle un alto al mediocampista del West Ham para mantener bien resguardada la privacidad del grupo.

? ¿Qué sucedió con Edson Álvarez y su deseo de hacer su documental en plena concentración mundialista de la Selección Mexicana? ?



? Selecciona2 ?? con @Andres_Vaca_ y @DavidFaitelson_ ?



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La decisión del timonel azteca buscaba evitar distracciones y cuidar la concentración de sus pupilos, especialmente al tener encima la presión de encarar una justa mundialista como locales.

“Edson quería meter a un equipo de camarógrafos a la concentración durante la Copa del Mundo y el mismo ‘Vasco’ Aguirre fue el que dijo: ¿sabes qué? Campeón, aquí no, hasta acá”, aseguró Vaca en la charla.

¡AH, CARAY! ???



Edson Álvarez quería meter camarógrafos a la concentración del Mundial para su documental, pero no lo dejaron ???https://t.co/D2SORuSYiv pic.twitter.com/UumUf0mXgI — La Afición (@laaficion) September 24, 2026

La intimidad del Tricolor no se negocia

Según reveló el cronista junto a David Faitelson, el estratega le dejó claro al canterano americanista que podía filmar fuera del hotel, pero que el vestidor era un templo sagrado e intocable para la prensa.

Este proyecto audiovisual que retrata la trayectoria de Edson Álvarez desde sus humildes orígenes en Tlalnepantla hasta su consolidación en las ligas de Europa ha resultado ser un verdadero dolor de cabeza.

La producción del documental se ha convertido en un auténtico torbellino para la vida privada del futbolista, arrastrando una serie de escándalos fuera de las canchas que empañan su éxito deportivo.

Demandas, fraudes y cuentas pendientes

El productor del rodaje, Juan José López Ordóñez, junto con su equipo de abogados, levantó una polémica denuncia en contra del ‘Machín’ por presunto secuestro y fraude en el manejo del material.

A pesar de que el equipo de filmación trabajó durante dos largos años capturando los mejores momentos del mediocampista de contención mexicano, hoy en día el proyecto permanece enlatado por la delicada situación legal.

Dentro de los pleitos en los juzgados, el productor está exigiendo una jugosa indemnización de 3.5 millones de pesos, una millonaria cantidad que supuestamente fue la inversión inicial destinada para la película.

? EDSON ÁLVAREZ PIDIÓ NO VENIR A LA SELECCIÓN MEXICANA ?@FerCevallosF soltó la información en vivo. pic.twitter.com/Qrzjy9JAcZ — FOX (@somos_FOX) September 22, 2026

Finalmente, se asegura que Edson Álvarez pidió no ser convocado para esta fecha FIFA debido a todos los asuntos que lo rodean en la selección mexicana, sobre todo su continuidad con el West Ham United, que parece no tener interés en seguir contando con sus servicios.

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