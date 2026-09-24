Diego Forlán y Marcelo Gallardo debutan con derrota: así les fue con Uruguay y Ecuador

Los debuts de Diego Forlán y Marcelo Gallardo al frente de Uruguay y Ecuador, respectivamente, terminaron con derrota en la fecha FIFA. Mientras la Celeste cayó 3-1 ante Japón con dos goles en el tiempo añadido, la Tri perdió 3-0 frente a Corea del Sur.

Para Forlán, el encuentro significó su estreno como técnico interino de la selección absoluta de Uruguay, después de haber estado al frente del combinado sub-20.

Gallardo, por su parte, dirigió por primera vez a Ecuador desde el banquillo en un partido disputado en Suwon, Corea del Sur.

Uruguay deja escapar el partido ante Japón

El equipo de Diego Forlán comenzó el encuentro con mayor iniciativa y generó las primeras ocasiones de peligro. Apenas al minuto 8, Federico Viñas obligó a intervenir al guardameta Tomoki Hayakawa con un disparo desde fuera del área.

Sin embargo, Japón golpeó primero. Al minuto 11, Kuryu Matsuki recibió una asistencia de Keito Nakamura y sacó un disparo desde fuera del área que terminó en la esquina izquierda de la portería uruguaya.

La respuesta de Uruguay llegó con Darwin Núñez, cuyo remate también fue detenido por Hayakawa.

La insistencia de la Celeste tuvo recompensa antes del descanso. En el minuto 42, Maxi Araújo encontró el empate con un complicado disparo que terminó en el centro de la portería.

Así igualaba el marcador Maxi Araújo frente a Japón ? pic.twitter.com/CZFlPVdYEk — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 24, 2026

Japón sentencia a Uruguay en el tiempo añadido

El segundo tiempo tuvo a Japón con mayor presencia ofensiva. Los locales intentaron encontrar espacios ante una defensa uruguaya que consiguió contener varios de sus ataques.

Uruguay también buscó el arco rival, principalmente con disparos desde fuera del área, aunque poco a poco asumió una postura más defensiva.

Cuando todo apuntaba a un empate, Japón volvió a golpear. En el segundo minuto del tiempo añadido, Kento Shiogai apareció con un disparo desde fuera del área para colocar el 2-1.

La selección japonesa todavía tuvo tiempo para ampliar la ventaja. Apenas cuatro minutos después, Ayase Ueda aprovechó una asistencia de Junya Ito y marcó el 3-1 definitivo.

De esta manera, Forlán comenzó su etapa interina con Uruguay con una derrota ante Japón.

Gallardo también pierde en su debut con Ecuador

En Suwon, Marcelo Gallardo vivió su primer partido como entrenador de una selección nacional. El argentino asumió recientemente el cargo en Ecuador y llegó al encuentro con apenas un entrenamiento previo sobre el campo.

El técnico mantuvo un perfil tranquilo durante los primeros minutos, observando el funcionamiento de los once jugadores que eligió para comenzar el partido.

Con el paso del encuentro, Gallardo comenzó a intervenir más desde la zona técnica. El entrenador mostró su molestia en varias ocasiones por las decisiones del árbitro chino Shen Yinhao, quien repartió varias tarjetas amarillas. Ecuador terminó con cinco jugadores amonestados.

Gallardo también dio indicaciones puntuales a Jordy Caicedo, especialmente para que buscara movilidad y estuviera atento a los balones largos.

Corea del Sur define el partido en cuatro minutos

Ecuador intentó desarrollar el juego que buscaba su nuevo entrenador y Gallardo celebró algunas acciones en las que su equipo consiguió mover el balón con mayor fluidez.

Sin embargo, el partido cambió con una ráfaga de goles de Corea del Sur. La selección asiática consiguió ampliar la diferencia en un tramo de apenas cuatro minutos y dejó prácticamente definido el encuentro.

Gallardo realizó modificaciones para intentar cambiar el funcionamiento de Ecuador y buscar una reacción, pero el conjunto sudamericano no consiguió descontar.

?? Marcelo Gallardo y su análisis del partido vs Korea.



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Los dos debutantes tendrán ahora nuevos partidos para comenzar a construir sus respectivos proyectos. Para Gallardo, el siguiente objetivo será continuar trabajando con Ecuador y aprovechar las próximas sesiones de entrenamiento para conocer mejor a sus futbolistas.

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