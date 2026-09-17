Marcelo Gallardo es presentado como nuevo DT de Ecuador y revela su objetivo: “Dar el salto de calidad”

Marcelo Gallardo comenzó oficialmente su ciclo como entrenador de Ecuador con una idea clara: el objetivo no será únicamente participar, sino construir una selección capaz de competir para ganar.

Durante su presentación este jueves 17 de septiembre en la Casa de la Selección, el técnico argentino habló del potencial del futbolista ecuatoriano, de la mentalidad que pretende transmitir y de la responsabilidad de representar a todo un país.

“Que los objetivos que tengamos por delante no sean solamente participar, sino intentar competir para ganar”, afirmó ‘El Muñeco‘ al definir la ambición con la que inicia su primera experiencia como seleccionador.

Ilusión, ambición y un objetivo claro: competir para ganar. ??



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Gallardo quiere llevar a Ecuador al siguiente nivel

El entrenador considera que Ecuador tiene la materia prima necesaria para competir contra las principales selecciones del mundo. Para conseguirlo, sin embargo, considera que el talento debe estar acompañado por trabajo y convencimiento.

“Construir un equipo que intente ir al frente y que se destaque”, adelantó Gallardo al explicar la propuesta futbolística que pretende desarrollar con La Tri.

“No solo es el talento, también el convencimiento para competir en igualdad de condiciones contra cualquier potencia del fútbol mundial. Ecuador tiene esos niveles como para lograrlo. Es cuestión de trabajarlo, asimilarlo y convencerse de que se puede lograr un equipo competitivo ante cualquier selección”, argumentó.

El técnico también destacó que la generación actual tiene características que le permiten pensar en un crecimiento mayor.

“Las características de los futbolistas indican que están con esa necesidad de ir un escalón más arriba”, señaló.

Y añadió: “Estoy convencido de que no solamente tienen una gran calidad en la actualidad y representación en grandes equipos en el mundo, pero también un gran potencial para seguir haciéndolo, y para que jugadores puedan llegar clubes de las principales ligares europeas”.

El talento no será suficiente para Gallardo

Para el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, uno de los primeros trabajos será construir una mentalidad colectiva que permita aprovechar el talento existente.

“Hay que convencerse de que no solamente el talento te lleva a eso, sino el convencimiento que hay que tener para llegar a esos lugares”, afirmó.

Gallardo explicó que buscará desarrollar una identidad a partir de las características de los jugadores ecuatorianos y mantener un seguimiento constante de quienes pueden formar parte de la selección, tanto en el campeonato local como en el extranjero.

La observación también incluirá a las nuevas generaciones, con el objetivo de incorporar progresivamente a futbolistas que estén preparados para asumir la exigencia de representar a Ecuador.

Una carrera marcada por la grandeza, la exigencia y la historia. ?#LaEraGallardo pic.twitter.com/VpN8uSV67D — FEF ?? (@FEFecuador) September 17, 2026

“He venido a representar no solamente a una selección, sino a un país”

Gallardo también habló de una responsabilidad que va más allá de las decisiones tácticas y de la elección de jugadores.

“Acá no se trata de defender una región, sino de defender un país y una selección”, indicó al explicar cómo entiende su nuevo cargo.

El argentino reconoció que asumir a Ecuador supone entrar en un contexto completamente diferente al que conocía como entrenador de clubes. Es, además, su primera experiencia al frente de una selección nacional.

“Me pone en una situación diferente a lo que estaba acostumbrado, porque es venir a conocer a una nueva cultura, con su gente y pueblo, y que nos carguemos juntos de ilusiones. Deseo de poder entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano con compromiso, dedicación y trabajo”, apostilló.

También explicó por qué decidió aceptar la propuesta después de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya hubiera tenido un primer contacto con él hace dos años.

“¿Por qué no estar motivado ante la posibilidad de una selección que tiene materia prima futbolística para seguir siendo potenciada?”, señaló Gallardo, quien aseguró asumir el nuevo desafío con “muchísimo entusiasmo” y “una enorme energía”.

“Fue una de las condiciones principales para mi accionar de estar convenciéndome de que era una muy buena posibilidad de hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, con pasión, dedicación y profesionalismo”, añadió.

La primera convocatoria de Gallardo con Ecuador

El nuevo cuerpo técnico tendrá su primer contacto con los futbolistas durante la próxima Fecha FIFA, con una gira por Corea del Sur y Japón como primera oportunidad para comenzar a trabajar con el grupo.

Gallardo adelantó que inicialmente mantendrá una base importante de los jugadores que disputaron el último Mundial, aunque habrá cambios debido a las lesiones y a aquellos futbolistas que ya no estén disponibles para la selección.

“También iremos observando a aquellos jóvenes que empujan de atrás y que quieren tener presencia. Los iremos trayendo para que sepan lo que es representar a una selección y la exigencia que eso va a tener”, apuntó.

El entrenador también considera importante aprovechar esos primeros encuentros para conocer a sus jugadores desde una perspectiva que vaya más allá del campo.

La intención será observarlos en lo profesional y también en lo humano, mientras su cuerpo técnico mantiene un seguimiento permanente de los futbolistas elegibles que juegan en Ecuador y en otras ligas.

Gallardo todavía no define la sede de Ecuador

Otro de los asuntos que permanece abierto es el estadio que utilizará Ecuador como local en las eliminatorias para el Mundial de 2030.

Gallardo evitó anticipar si la selección jugará sus partidos en Quito, aprovechando las condiciones de altura de la capital, o en Guayaquil, con un entorno climático completamente diferente.

Por ahora, el técnico argentino concentra sus primeros esfuerzos en conocer al grupo, definir su base de jugadores y comenzar a trasladar una idea que dejó clara desde su presentación: Ecuador quiere elevar la exigencia y salir a competir con la intención de ganar.

Creo que esta versión es más fuerte que la anterior porque “competir para ganar” funciona como eje editorial y, además, es una cita directa de Gallardo, no una interpretación nuestra. También aprovecha la frase sobre representar a un país, que le da una dimensión distinta a la nota sin desviarla del terreno deportivo.

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