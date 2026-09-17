Cargos de asesinato en segundo grado contra conductora por accidente en Los Ángeles

La fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles anunció cargos de asesinato en segundo grado contra Bailee Ríos por su presunta responsabilidad en haber provocado la noche del martes el accidente automovilístico en Chatsworth contra un autobús de Metro, en el que fallecieron dos personas.

En una conferencia de prensa, el fiscal Nathan Hochman anunció la tarde de este jueves los cargos contra Ríos, de 36 años y residente de Simi Valley.

A 36-year-old driver was charged today with murder and driving under the influence after plowing into a Metro bus at a high rate of speed, killing two people.



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Hochman dijo que Ríos también enfrenta cargos adicionales por conducir bajo influencia y por conducción temeraria. De ser declarada culpable, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

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Un par de horas después del accidente entre la camioneta SUV y el autobús de Metro, un helicóptero de la cadena NBC que informaba sobre el percance, se estrelló a unas cuadras de distancia, accidente en el que fallecieron tres personas.

El fiscal Hochman hizo referencia al percance del helicóptero y dejó entrever posibles cargos que podrían considerarse después de que concluya la investigación de las autoridades federales.

“Se trata de una investigación en curso. Una vez que concluya, consideraremos si existe alguna relación con nuestro proceso judicial actual. De ser así, consideraremos los cargos pertinentes. De no ser así, no se presentarán cargos adicionales”, explicó.

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Hochman dijo que Ríos tenía drogas en su organismo en el momento del accidente, además de que se encontraron narcóticos en su camioneta SUV.

El fiscal del condado de Los Ángeles no especificó el tipo de narcóticos que se encontraron, pero los describió como “drogas duras”. Mencionó que se está llevando a cabo una evaluación química completa.

De confirmarse que conducía bajo la influencia de drogas, no sería la primera ocasión en que Bailee Ríos se enfrentara a la ley por este tipo de delito.

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De acuerdo con registros judiciales, la residente de Simi Valley fue condenada en 2016 por posesión de drogas, mientras que en 2022 fue acusada del mismo delito, aunque los cargos fueron desestimados. Sin embargo, en el caso de 2022 fue condenada por conducir con una licencia suspendida.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que, alrededor de las 5:00 p.m. del martes, Ríos conducía su camioneta Ford Expedition en sentido contrario por De Soto Avenue, en Chatsworth, a una velocidad superior al límite permitido.

Cuando llegó a la intersección de Nordhoff Street, la conductora no respetó la luz roja del semáforo y se estrelló contra el costado de un autobús de la línea 166 de Metro.

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Los pasajeros Daniel Castillo, de 46 años, y Gage Weida, de 31 años, fallecieron en el lugar, mientras que otras seis personas fueron trasladadas a un hospital local, sin que se conozca su estado actual de salud.

La mujer fue detenida la mañana de este miércoles, con una fianza de $4.03 millones de dólares.

Ríos tenía previsto comparecer la mañana de este jueves ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en San Fernando, pero no asistió debido a una emergencia médica. Se espera que comparezca en la corte este viernes 18 de septiembre.

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