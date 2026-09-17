Crece memorial por víctimas de accidente de helicóptero de noticias en Los Ángeles

Con flores y veladoras, acompañadas de mensajes, crece el memorial en las afueras del aeropuerto de Whiteman en honor a las víctimas que fallecieron este martes en el accidente de un helicóptero de noticias de las cadenas NBC y Telemundo de Los Ángeles, en Chatsworth.

Decenas de personas instalaron el memorial en el enrejado frente al lugar desde donde despegó el helicóptero tripulado por el piloto George Marciniw y la reportera aérea Eliana Moreno, que se estrelló mientras informaban de un percance vehicular entre una camioneta y un autobús de Metro.

En el lugar, también falleció Eddy Gutiérrez Mejía, de 29 años, quien se encontraba en tierra en el sitio donde se impactó la aeronave.

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La caída del helicóptero ocurrió minutos antes de las 7:00 p.m. del martes 15 de septiembre cerca de un almacén en la cuadra 9100 de North Mason Avenue. La aeronave se incendió tras estrellarse contra dos contenedores y varios vehículos que estaban estacionados.

“Lamentamos profundamente comunicar que un helicóptero que realizaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles la tarde de este martes”, dijeron las cadenas de televisión en un comunicado.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida”, se agregó en el escrito.

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El helicóptero NewsChopper 4 era operado por Angel City Air, que tiene su base en el aeropuerto de Whiteman, sitio en el que familiares y amigos de las víctimas instalaron el memorial con flores, veladoras y fotografías en honor a las tres víctimas del accidente aéreo.

Se informó que está programada una vigilia en memoria de las personas que fallecieron en el percance a las 6:30 p.m. de este jueves en la parroquia de San Juan Eudes, en Chatsworth.

Investigación en curso

El investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Fabián Salazar, declaró que se puede esperar un primer informe preliminar del accidente en unos 30 días, mientras que un informe final podría tardar varios meses.

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Salazar dijo, en conferencia de prensa, que la NTSB trabajará para obtener y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del accidente y realizar entrevistas a los testigos.

Lugar donde se estrelló el helicóptero de noticias, en Chatsworth. Crédito: Ethan Swope | AP

Los investigadores solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el percance de la camioneta SUV y el autobús de Metro, así como sobre la caída del helicóptero, que ocurrieron este martes, envíe un correo electrónico a la NTSB a la dirección witness@ntbs.gov.

Tributo a las víctimas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró que era un día muy trágico para la ciudad, al expresar su pesar por el accidente del helicóptero de noticias.

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“Es una noche desgarradora para nuestra ciudad, y mis pensamientos y oraciones están, ante todo, con las familias y los seres queridos que perdimos“, expresó Bass.

Con un mensaje en las redes sociales, el gobernador de California, Gavin Newsom, se unió a las plegarias de la comunidad por las pérdidas humanas en Los Ángeles.

“Nuestros corazones están con las víctimas y las familias de los devastadores accidentes de autobús de Metro y helicóptero que ocurrieron en Chatsworth, y con toda la familia de NBC4. Gracias a los servicios de emergencia que trabajaron incansablemente esta noche“, dijo Newsom.

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