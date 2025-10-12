Enfermera fallece tras accidente aéreo en Sacramento

Una enfermera que estuvo entre las víctimas del accidente de un helicóptero médico el lunes 6 de octubre en Sacramento falleció este viernes, confirmó su empleador.

Susan “Suzie” Smith, enfermera de vuelo de REACH Air Medical Services, con sede en Redding, murió la noche del 10 de octubre.

La enfermera se encontraba a bordo del helicóptero REACH Air Medical junto con el piloto y una paramédica, cuando la aeronave intentó aterrizar de emergencia en la Autopista 50, en Sacramento, y se estrelló contra la carretera.

En el accidente también estuvieron el piloto Chad Millward y la paramédica de vuelo Margaret Davis. Hasta la mañana de este domingo se desconocía cuál era su condición de salud, pero el UC Davis Medical Center reportó que se encontraban en estado crítico.

A bordo del helicóptero médico accidentado no viajaba ningún pasajero.

Un amigo de la familia de Susan Smith, Corkey Harmon, quien también es supervisor de condado de Shasta, dijo después del accidente que las lesiones que sufrió la enfermera eran muy graves.

“Estaba bastante destrozada. Las costillas, la pelvis, las piernas y la espalda. Tenía un problema en la espalda. El mayor problema es la inflamación en el cerebro“, expresó Harmon.

REACH Medical Air Services publicó un comunicado para informar sobre el fallecimiento de Susan Smith a causa de las lesiones que sufrió durante el accidente del helicóptero, con matrícula N414RX.

“Recordaremos a Suzie como un pilar de la comunidad de servicios médicos de emergencia y atención médica, quien salvó innumerables vidas brindando atención compasiva en sus momentos más difíciles”, dijo la proveedora de servicios médicos.

“Sus 50 años de carrera como enfermera incluyeron casi 21 años en REACH, y nos enorgullece llamarla nuestra colega y amiga. Esperamos que se la recuerde por la luz que brindó a cada llamada, cada turno y a cada paciente que bendijo con su atención”, agregó en su comunicado.

REACH lamentó la pérdida de Suzie y dijo acompañar en el dolor a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad a la que sirvió fielmente.

“Su impacto se sentirá durante años a través de las vidas que conmovió, los equipos que fortaleció y la compasión que personificó.. Gracias por tener presentes a los seres queridos de Suzie y a nuestra familia REACH, y por apoyar a nuestro equipo durante estos momentos difíciles”, añadió la compañía.

Las causas del accidente del helicóptero médico en Sacramento se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades federales de aviación.

