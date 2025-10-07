Helicóptero de rescate se estrella en autopista de Sacramento

Un helicóptero médico se estrelló la noche de este lunes en una autopista de Sacramento, accidente que dejó a tres personas, dos mujeres y un hombre, en estado crítico.

El percance ocurrió aproximadamente a las 7:00 p.m. en los carriles en dirección este de la Autopista 50 en East Sacramento, cerca de la salida de 59th Street, informó la cadena Fox.

La aeronave, registrada a nombre de REACH Air Medical Services, se dirigió hacia la autopista, donde, al parecer, intentó hacer un aterrizaje de emergencia, pero se estrelló contra el camino, esparciendo escombros por todos los carriles del tráfico vehicular.

Sigue leyendo: Accidente de helicóptero en el sur de California cobra la vida de ejecutivo bancario de Nigeria

En el momento del accidente, en el helicóptero viajaban un piloto, una enfermera y un paramédico. Los tres sufrieron heridas graves, por lo que fueron trasladados a un hospital por paramédicos del Departamento de Bomberos de Sacramento.

De acuerdo con los servicios de emergencia, varias personas que fueron testigos del incidente se unieron para retirar la estructura de la aeronave que estaba encima de una de las víctimas.

Sigue leyendo: Choque entre helicópteros contra incendios deja tres muertos en el Condado de Riverside

Por el momento, no se sabe si algún automovilista sufrió heridas o si los vehículos que se encontraban en la autopista tuvieron daños como consecuencia de la caída del helicóptero.

La Autopista 50 estuvo cerrada tras el accidente del helicóptero médico. Crédito: Scott Marshall | AP

Según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24, el helicóptero despegó en el University of California Davis Medical Center y viajaba en dirección norte momentos antes de que ocurriera el accidente.

Sigue leyendo: 9 muertos al estrellarse dos helicópteros Black Hawk del ejército de EE.UU. en Kentucky

Oficiales de la estación South Sacramento, de la Patrulla de Caminos de California, acudieron al lugar donde se desplomó el helicóptero y en una publicación en las redes sociales solicitaron al público evitar la zona, ya que se desconocía el tiempo en que la autopista 50 permanecería cerrada.

Las causas del accidente se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades locales y federales.

Sigue leyendo:

· Helicóptero se accidenta en el Condado de San Bernardino; las autoridades logran rescatar al piloto

· Solo un oficial permanece hospitalizado del helicóptero accidentado del Departamento del Sheriff de Los Ángeles

· Piloto del helicóptero de policía accidentado en Newport Beach intentó mantenerlo en el aire antes de caer al mar, indicó informe preliminar